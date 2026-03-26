Dónde se podrán ver los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Telefe acompañará a la Selección Argentina en la última doble fecha FIFA previa al Mundial 2026 , con la transmisión en vivo de los dos amistosos internacionales, frente a Mauritania y Zambia, que marcarán la despedida del equipo ante el público argentino.

Ambos cotejos de la Selección Argentina se podrán seguir también a través de la pantalla de TyC Sports y en las plataformas TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play y DGo.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará ambos encuentros en La Bombonera, en un marco especial a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

El viernes 27 de marzo, la Argentina se enfrenta a la selección de Mauritania y el martes 31 de marzo, se medirá con el seleccionado de Zambia.

Telefe emitirá ambos encuentros en vivo desde las 19:45, con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. Desde el campo de juego estarán Sofi Martínez, Nico Haase y Manu Olivari, llevando toda la información y la palabra de los protagonistas.

Además, la experiencia se complementará con la reacción en vivo a través de Streams Telefe, acercando a la audiencia todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha.