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26 de marzo de 2026
Prendé la tele.

Dónde se podrán ver los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Los partidos de la Selección Argentina frente a los combinados de Mauritania y Zambia serán los últimos encuentros antes del Mundial 2026.

Lionel Messi.
Lionel Messi.
Lionel Messi, capitán se la Selección Argentina.

Lionel Messi, capitán se la Selección Argentina.

Telefe acompañará a la Selección Argentina en la última doble fecha FIFA previa al Mundial 2026, con la transmisión en vivo de los dos amistosos internacionales, frente a Mauritania y Zambia, que marcarán la despedida del equipo ante el público argentino.

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Trasmiten los amistosos de la Selección Argentina.

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Las transmisiones de Telefe

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará ambos encuentros en La Bombonera, en un marco especial a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

El viernes 27 de marzo, la Argentina se enfrenta a la selección de Mauritania y el martes 31 de marzo, se medirá con el seleccionado de Zambia.

Telefe emitirá ambos encuentros en vivo desde las 19:45, con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. Desde el campo de juego estarán Sofi Martínez, Nico Haase y Manu Olivari, llevando toda la información y la palabra de los protagonistas.

Además, la experiencia se complementará con la reacción en vivo a través de Streams Telefe, acercando a la audiencia todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha.

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