Dónde se podrán ver los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Telefe acompañará a la Selección Argentina en la última doble fecha FIFA previa al Mundial 2026, con la transmisión en vivo de los dos amistosos internacionales, frente a Mauritania y Zambia, que marcarán la despedida del equipo ante el público argentino.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará ambos encuentros en La Bombonera, en un marco especial a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo.
El viernes 27 de marzo, la Argentina se enfrenta a la selección de Mauritania y el martes 31 de marzo, se medirá con el seleccionado de Zambia.
Telefe emitirá ambos encuentros en vivo desde las 19:45, con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. Desde el campo de juego estarán Sofi Martínez, Nico Haase y Manu Olivari, llevando toda la información y la palabra de los protagonistas.
Además, la experiencia se complementará con la reacción en vivo a través de Streams Telefe, acercando a la audiencia todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha.