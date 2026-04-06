Desesperada búsqueda en Lomas de Zamora: tiene 12 años y está desaparecida

Felicia tiene 12 años, vive en Ingeniero Budge y está desaparecida desde el sábado. Su familia la busca con desesperación y pide ayuda a los vecinos de Lomas de Zamora para poder encontrarla.

Según contó su familia, la nena salió de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Bermejo y Campoamor , en el barrio 17 de Noviembre . Nadie la vio salir, pero ella dejó una nota avisando que se iba con unas amigas. Sin embargo, no regresó.

Memoria. Reclamo por los desaparecidos frente a una Plaza de Mayo colmada: "Que nos digan dónde están"

Histórico. Encontraron los restos de un desaparecido de Banfield tras 49 años de búsqueda

La madre de Felicia, que se encontraba enferma en la cama descansando, encontró la nota de su hija y esperó a que volviera, pero las horas pasaban y no había noticias de la nena. Fue así como radicaron la denuncia y empezaron a pedir ayuda en las redes sociales.

Al no haberla visto cuando salía, no saben qué ropa tenía puesta Felicia al momento de dejar su domicilio.

Por cualquier información que permita encontrar a la nena de Budge, comunicarse de inmediato con el 911, con la comisaría más cercana o llamar al 1154640319.

En los grupos de vecinos de Lomas de Zamora ya empezó a circular la foto de Felicia y mucha gente la compartió para colaborar con la búsqueda.