lunes 06 de abril de 2026
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6 de abril de 2026
Urgente.

Desesperada búsqueda en Lomas de Zamora: tiene 12 años y está desaparecida

Se llama Felicia y se fue de su casa de Ingeniero Budge este fin de semana. La buscan por todo Lomas y les piden ayuda a los vecinos.

Felicia, la nena desaparecida.

Felicia, la nena desaparecida.

Según contó su familia, la nena salió de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Bermejo y Campoamor, en el barrio 17 de Noviembre. Nadie la vio salir, pero ella dejó una nota avisando que se iba con unas amigas. Sin embargo, no regresó.

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La madre de Felicia, que se encontraba enferma en la cama descansando, encontró la nota de su hija y esperó a que volviera, pero las horas pasaban y no había noticias de la nena. Fue así como radicaron la denuncia y empezaron a pedir ayuda en las redes sociales.

Desesperada búsqueda en Lomas de Zamora

felicia
Felicia, la nena desaparecida en Lomas de Zamora.

Felicia, la nena desaparecida en Lomas de Zamora.

Al no haberla visto cuando salía, no saben qué ropa tenía puesta Felicia al momento de dejar su domicilio.

Por cualquier información que permita encontrar a la nena de Budge, comunicarse de inmediato con el 911, con la comisaría más cercana o llamar al 1154640319.

En los grupos de vecinos de Lomas de Zamora ya empezó a circular la foto de Felicia y mucha gente la compartió para colaborar con la búsqueda.

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