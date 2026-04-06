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6 de abril de 2026
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Cómo fue el encuentro entre Juan Darthés y la abogada Agostina Páez en Brasil

Agostina Páez, que estuvo detenida en Brasil por racismo, se refirió en Olga al supuesto encuentro personal con Juan Darthés en un bar de Río de Janeiro.

Juan Darthés y Agostina Paéz.&nbsp;

Juan Darthés y Agostina Paéz. 

Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil acusada de injurias raciales, se refirió en una entrevista en Olga a su supuesto encuentro en Río de Janeiro con Juan Darthés, el actor condenado el abuso sexual de Thelma Fardin.

La abogada negó la existencia de un encuentro personal con Juan Darthes y aseguró que el contacto personal con María del Carmen Leone, la esposa del actor.

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“Yo estaba en un bar, con Darthés directamente no, con él no, pero su mujer. Cuando yo salgo del baño, estaba su mujer afuera y me dice que estaban orando por mí y ahí me dice ‘soy la mujer de Juan Darthés’. Me dice ‘Hola Agostina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, fuerza’, y después me dice soy la mujer de Juan Darthés, pero a él no”, aclaró Agostina Páez.

Darthés, de nacionalidad brasileña, se encuentra allí desde 2019.
Juan Darthes, de nacionalidad brasileña, se encuentra allí desde 2019.

Juan Darthes, de nacionalidad brasileña, se encuentra allí desde 2019.

La situación de Juan Darthés

Juan Darthés sigue instalado en Brasil junto a su familia, donde actualmente cumple una pena de 6 años de prisión bajo un régimen semiabierto por el abuso de Thelma Fardin.

Este sistema le permite salir durante el día para trabajar o realizar cursos, con la obligación de regresar por la noche a la cárcel. Al parecer, fue en esas salidas que habría comenzado a involucrarse con una iglesia evangélica, donde hoy sería pastor.

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