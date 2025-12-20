Flor Vigna defiende su título ante Mica Viciconte: horario y televisación

Este sábado desde las 17, Telefe presenta Párense de Manos, en la tercera edición de este evento de boxeo , en vivo desde el estadio de Huracán, donde Flor Vigna defenderá su título ante Mica Viciconte , junto con otras tantas atracciones.

El evento de boxeo y entretenimiento que reunirá a veinte celebridades del mundo del streaming, redes sociales y creadores de contenido que se subirán al ring en unas épicas peleas junto a increíbles shows musicales.

Desde las 17, Telefe transmitirá la alfombra roja: toda la cobertura de la llegada de los protagonistas y de los invitados que serán parte de este mega evento con la conducción de la China Ansa y el Chino Leunis.

Y a partir de las 17.45 llega el combate de todos los tiempos, se enfrentan los herederos de dos boxeadores icónicos de nuestro país: Agustín, el nieto de Carlos Monzón, versus Franco, el nieto de Ringo Bonavena.

image Flor Vigna y Mica Viciconte, frente a frente.

Flor Vigna frente Mica Viciconte

Luego, subirá al ring Flor Vigna quien defenderá su título ante Mica Viciconte. Una pelea llena de expectativa. Esta nueva edición de Párense de manos será un evento espectacular donde además se vivirán los apasionantes combates.

Entre otros estarán Goncho versus Grego Rosello, Willy Banks versus Gabino, Manu Jove versus Mariano Pérez, Espe versus SoyDairi, Tomás Mazza versus Gero Arias, Mernuel versus Cosmic Kid, Maravilla versus Pepi, Carito Müller vs Coti Romero y Coker vs Perxitaa.

Luquitas Rodríguez junto a Rober Galati, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Alfredo Montes de Oca estarán a cargo del relato y comentarios de las peleas, en lo que será una tarde única.