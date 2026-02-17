martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026
La sentida dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo

Nicolás Cabré sorprendió a su esposa con un mensaje cargado de amor y una serie de imágenes íntimas.

“Hoy hace dos años que empezamos este viaje increíble, dos años en los que no paramos de hacer de todo, de conocer lugares, de reírnos, de disfrutarnos, de soñar y cumplir esos sueños”, escribió Cabré, confirmando la intensidad de una etapa compartida.

El amor de Nicolás Cabré, en familia

En su dedicatoria, también incluyó a su hija: “No puedo más de amor. Te quiero agradecer por lo que sos conmigo, lo hermosa que sos con Rufi y por hacerme sentir amado de la manera más linda del mundo”.

A la dedicatoria de Nicolás, Rocío Pardo respondió con palabras cargadas de emoción y gratitud, dejando en claro la solidez de su vínculo: “Amor mío, qué placer la vida con vos. Me llenás por todos lados. Y no sabés lo feliz que me hace ver todo lo que construimos y seguimos construyendo juntos. Qué lindo vivir el amor así. Tan puro. Tan sano. Tan mágico. Sos mi persona favorita del planeta. Te amo, compañero de todo”. Su mensaje, compartido también en redes sociales, reafirmó el presente de la pareja y el valor de los proyectos que siguen compartiendo.

