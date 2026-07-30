jueves 30 de julio de 2026
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30 de julio de 2026
Fieles.

Harán una masiva peregrinación desde la Catedral de Lomas hasta Llavallol

Participarán jóvenes de parroquias, movimientos, instituciones y colegios de toda la diócesis de Lomas de Zamora.

La caminata unirá la Catedral de Lomas con la parroquia San Francisco de Asís de Llavallol.&nbsp;

La caminata unirá la Catedral de Lomas con la parroquia San Francisco de Asís de Llavallol. 

En el marco del Año Jubilar Franciscano, la Diócesis de Lomas de Zamora realizará este sábado una peregrinación juvenil que unirá la Catedral Nuestra Señora de la Paz con la parroquia San Francisco de Asís de Llavallol, uno de los diez templos designados para este año.

Bajo el lema "Peregrinos de la paz y del bien", la propuesta está dirigida jóvenes de parroquias, movimientos, instituciones y colegios de toda la diócesis, con el objetivo de compartir una jornada de encuentro, oración y comunidad inspirada en el legado de San Francisco de Asís.

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La concentración será a las 13 frente a la Catedral de Lomas de Zamora, ubicada en Sáenz 438, y la caminata comenzará 13.30. Se estima que la llegada a la parroquia de San Francisco de Asís, en Moldes 302-330, sea 15.30, donde habrá un espacio de descanso, posibilidad de confesiones y visita al templo, y a las 16 se celebrará la misa de cierre.

La Parroquia San Francisco de Asís de Lomas será el destino de la peregrinación y uno de los templos jubilares del año

La actividad se desarrolla en el marco del Año Jubilar Franciscano, que la iglesia celebra duran 2026 al cumplirse 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís. Durante ese tiempo, los fieles pueden obtener la Indulgencia Plenaria al visitar alguno de los diez templos jubilares y cumplir las condiciones establecidas por la Iglesia, "la confesión sacramental, la comunión eucarística, desapego de todo pecado y oración por las intenciones del Sumo Pontífice", detallaron en la publicación.

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