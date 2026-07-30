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30 de julio de 2026
Sin paz.

El contundente descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara y la Justicia

Mauro Icardi compartió un fuerte posteo en las redes sociales donde fue directamente contra Wanda Nara y hasta cuestionó el accionar de la Justicia.

Todo mal entre Mauro Icardi y Wanda Nara.&nbsp;

Todo mal entre Mauro Icardi y Wanda Nara. 

“Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?”, comenzó.

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“Esta misma tarde hay una audiencia en Milán (Italia) sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país”, sostuvo el futbolista.

“Tampoco puedo dejar de señalar que los pedidos de la otra parte fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia”, manifestó Mauro Icardi.

Y añadió: “Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender”.

El ex de Wanda Nara cerró: “Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración”.

Mauro Icardi y un caso de “litisdependencia”

En Puro Show Angie Balbiani analizó: “Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas”.

Y se refirió a la “litisdependencia”: “Esto indica que vos no podés hacer una misma denuncia en dos países distintos porque pueden dar veredictos distintos y se contraponen las denuncias. Wanda hizo la denuncia sobre los papeles que Mauro debe firmar tanto en Argentina como en Italia, entonces él va a apelar a eso”.

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