domingo 02 de agosto de 2026
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2 de agosto de 2026
Otra vez en casa.

Lanús recibe a Instituto con el objetivo de meterse en zona de copas

En la Fortaleza, Lanús quiere recuperarse de la eliminación de la Copa Sudamericana y buscará sumar tres puntos valiosos por la fecha 3 del Torneo Clausura.

Lanús quiere celebrar otra victoria en la Fortaleza.

Lanús quiere celebrar otra victoria en la Fortaleza.

Después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Lanús volverá a la acción y este domingo, desde las 21.30, recibirá a Instituto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con el objetivo de sumar una victoria que le permita meterse en zona de copas.

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En lo que respecta al equipo, el entrenador Mauricio Pellegrino no podrá contar con Eduardo Salvio, quien salió lesionado del último partido y no entrenó con normalidad desde el regreso de Cusco. Por este motivo, dejará su lugar en el equipo principal y sería reemplazado por Matías Sepúlveda.

A este cambio se le agrega otra duda en la mitad de la cancha, ya que Lucas Besozzi y Dylan Aquino pelean por un lugar en el costado izquierdo del mediocampista. En tanto, en la delantera, Yoshan Valois se mantendría dentro del 11 titular.

El DT de Lan&uacute;s mantiene algunas dudas en el equipo.

El DT de Lanús mantiene algunas dudas en el equipo.

Instituto, por su parte, viene de ganarle a Platense en Alta Córdoba y se presentará en la Fortaleza de Guidi y Cabrero con el objetivo de sumar su segunda victoria en el torneo, la primera en condición de visitante, para acercarse en la pelea por las copas.

En cuanto al equipo, el entrenador Diego Flores recuperará al talentoso Gastón Lodico, pero el ex Lanús ocuparía un lugar en el banco de los suplentes. Por eso, de no mediar complicaciones, el equipo de la Gloria sería el mismo que le ganó al Calamar.

Las probables formaciones de Lanús e Instituto

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canalé, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera, Lucas Besozzi o Dylan Aquino; Yoshan Valois.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba.

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