Todos por Nacho: una campaña solidaria que une a Banfield y a los vecinos de Lomas de Zamora

Los padres de Nacho, juntos para acompañar a su hijo en este difícil momento. Los vecinos de Lomas pueden colaborar económicamente con la causa.

Una página de Instagram que se encarga de hacer diseños para los jugadores de Banfield difundió la historia de Nacho , un niño oriundo de Misiones que se encuentra internado en el Hospital Garrahan luchando contra un delicado problema de salud. El objetivo es incentivar a los vecinos para que puedan colaborar con la causa.

La cuenta Somos Banfield Ok dio a conocer la historia del guerrero Nacho, un niño de 10 años que se encuentra hace un mes en el Hospital Garrahan luchando contra una leucemia . En la imagen difundida por las redes sociales se invita a los lomenses a colaborar, dejando los colores de la camiseta de lado para unirse por un bien común.

Nueva experiencia. Renato Civelli, el ex Banfield que firmó como nuevo Director Deportivo en Defensa y Justicia

Según le contó Pablo Pichak , su padre, al Diario La Unión , Nacho siempre se mostró como un chico sano y activo. Un día empezó con dolor de garganta y, a pesar de tomar medicamentos, su situación no mejoró en lo inmediato. “Le hicimos análisis y cuando nos dieron los resultados nos dijeron que debíamos hacerlo atender con urgencia en el Hospital Madariaga de Posadas por un problema en su sangre”, reveló, aún sin poder creer lo ocurrido.

Desde el Hospital Madariaga concretaron la derivación al Hospital Garrahan para que Nacho tenga todos los cuidados necesarios para su control y para comenzar con su tratamiento. “Hace un mes estamos en Buenos Aires, más precisamente en Merlo, atentos a su día a día. Para colmo, me quedé sin trabajo y su mamá está embarazada: se juntó todo, pero la estamos remando ”, dijo Pablo.

“Mi hijo ya se hizo su primera quimioterapia y comenzamos con la búsqueda de un donante compatible de médula ósea. Tanto su mamá como yo nos hicimos los estudios y estamos esperando los resultados, queda esperar”, explicó el papá.

d3d6ab72-3b79-4fcc-b146-484b47828a4e Nacho lucha contra su problema de salud con la camiseta del Club Atlético Banfield.

Su historia se hizo conocida en el Club Atlético Banfield ya que Nacho había quedado preseleccionado para jugar en las inferiores del club. “Ya estábamos organizándonos para vivir en Buenos Aires para acompañarlo en su proceso futbolístico, pero recibimos este baldazo de agua fría que nos hizo cambiar los planes”, detalló Pichak.

Los vecinos de Lomas que quieran colaborar económicamente con Nacho y su familia pueden realizar un aporte monetario a través del siguiente alias: todospornacho.09 (a nombre del titular Pablo Exequiel Matías Pichak, cuenta del Banco Nación).