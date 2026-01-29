Lomas: dictan nuevos cursos gratuitos para mujeres

Más de 2.600 mujeres y diversidades participaron de cursos con salida laboral en Lomas durante 2025.

A través del programa Mujeres Haciendo Comunidad , el Municipio de Lomas de Zamora está dictando nuevos cursos gratuitos para promover la autonomía y el desarrollo personal de las vecinas.

El jueves 5 de febrero, de 9 a 11, en el Hogar Fátima Catán de Fiorito (Recondo 1374) comenzará un taller de panificados que tendrá un total de 4 clases. "El taller está orientado a promover el aprendizaje de saberes gastronómicos tradicionales y a fortalecer espacios de encuentro, intercambio y construcción colectiva", informaron desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades .

Para todas las edades. Arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Para anotarse, hay que mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2405-0735. En el Fátima Catán también están dando un taller de pastas frescas que ya tuvo tres encuentros y en la Unidad Básica "Los Herederos" de Llavallol se hizo el cierre del taller de trenzas con una jornada que incluyó la entrega de certificados a las participantes que incorporaron diversas técnicas de peinado y trenzado.

Un total de 2.678 mujeres y diversidades participaron de los cursos de oficios gratuitos que se realizaron durante el año pasado con capacitaciones en reparación e instalación de aire acondicionado, peluquería, barbería, maquillaje, electricidad domiciliaria, esmaltado de uñas, conservas dulces y saladas, panificados y globología, entre otras.

"Estos espacios formativos son fundamentales porque no solo permiten adquirir nuevos saberes, sino que también fortalecen la autogestión y el espíritu emprendedor, promoviendo herramientas claves para la independencia económica de las mujeres. Buscamos abrir oportunidades, acompañar procesos de autonomía y seguir construyendo una comunidad más justa, solidaria e inclusiva", destacaron desde la Secretaría.

Más formación laboral y promoción de derechos en Lomas de Zamora

Desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades también organizan ferias de emprendedoras, capacitaciones financieras y armaron una red de emprendedoras que promueve el intercambio y el fortalecimiento de la autonomía económica.

Mientras que materia de promoción de derechos, el año pasado hubo 14.950 participantes en las más de 500 actividades como cursos de formación profesionales, acciones de sensibilización en temáticas de géneros y difusión de recursos en instituciones y eventos comunitarios.