jueves 29 de enero de 2026
Escribinos
29 de enero de 2026
Género.

Lomas: dictan nuevos cursos gratuitos para mujeres

El Municipio puso en marcha un nuevo año de propuestas para promover la autonomía y el desarrollo de las vecinas.

Más de&nbsp;2.600 mujeres y diversidades participaron de cursos con salida laboral en Lomas durante 2025.
Más de 2.600 mujeres y diversidades participaron de cursos con salida laboral en Lomas durante 2025.

El jueves 5 de febrero, de 9 a 11, en el Hogar Fátima Catán de Fiorito (Recondo 1374) comenzará un taller de panificados que tendrá un total de 4 clases. "El taller está orientado a promover el aprendizaje de saberes gastronómicos tradicionales y a fortalecer espacios de encuentro, intercambio y construcción colectiva", informaron desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades.

Lee además
Esta semana comenzaron los talleres con una muy buena convocatoria.
Para todas las edades.

Arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales
En Lomas impulsan diferentes políticas públicas con perspectiva de género.
Estadísticas.

Fortalecieron la asistencia a mujeres y diversidades en Lomas

Para anotarse, hay que mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2405-0735. En el Fátima Catán también están dando un taller de pastas frescas que ya tuvo tres encuentros y en la Unidad Básica "Los Herederos" de Llavallol se hizo el cierre del taller de trenzas con una jornada que incluyó la entrega de certificados a las participantes que incorporaron diversas técnicas de peinado y trenzado.

talleres mujeres3
En el Hogar F&aacute;tima Cat&aacute;n est&aacute;n dando un taller de pastas frescas.

En el Hogar Fátima Catán están dando un taller de pastas frescas.

Un total de 2.678 mujeres y diversidades participaron de los cursos de oficios gratuitos que se realizaron durante el año pasado con capacitaciones en reparación e instalación de aire acondicionado, peluquería, barbería, maquillaje, electricidad domiciliaria, esmaltado de uñas, conservas dulces y saladas, panificados y globología, entre otras.

"Estos espacios formativos son fundamentales porque no solo permiten adquirir nuevos saberes, sino que también fortalecen la autogestión y el espíritu emprendedor, promoviendo herramientas claves para la independencia económica de las mujeres. Buscamos abrir oportunidades, acompañar procesos de autonomía y seguir construyendo una comunidad más justa, solidaria e inclusiva", destacaron desde la Secretaría.

Más formación laboral y promoción de derechos en Lomas de Zamora

Desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades también organizan ferias de emprendedoras, capacitaciones financieras y armaron una red de emprendedoras que promueve el intercambio y el fortalecimiento de la autonomía económica.

Mientras que materia de promoción de derechos, el año pasado hubo 14.950 participantes en las más de 500 actividades como cursos de formación profesionales, acciones de sensibilización en temáticas de géneros y difusión de recursos en instituciones y eventos comunitarios.

Temas
Seguí leyendo

Arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Fortalecieron la asistencia a mujeres y diversidades en Lomas

Todos los cursos gratuitos para aprender y estudiar en Emajea de Lomas

Incendio y derrumbe en Budge: el fuego habría sido provocado por un espiral prendido

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La causa por abuso sexual tramita en los Tribunales de Lomas de Zamora.
Tremendo.

Quedó detenido por abuso sexual: la víctima tiene 11 años y estaría embarazada

Las más leídas

Te Puede Interesar

Evangelina Anderson, cerca de un ex de La Tora.  video
¿Qué onda?

Cómo fue el encuentro entre Evangelina Anderson y un ex de La Tora