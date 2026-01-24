Lomas: todos los cursos gratuitos para aprender y estudiar en Emajea

La Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (Emajea) de Lomas de Zamora tiene una amplia oferta de cursos gratuitos que se dictarán en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2026 . La novedad de este año es que las inscripciones serán presenciales del 18 al 23 de febrero.

En el predio ubicado sobre la Avenida Frías 1475 habrá 9 cursos cuatrimestrales sobre plantas nativas , huerta práctica , hidroponia , hongos comestibles , producción de herbáceas y florales , plantas aromáticas y medicinales , helechos y plantas de interior , producción de biofertilizantes e introducción a la jardinería .

Por su parte, los 3 cursos bimestrales serán el de techos verdes y jardines verticales , propagación por injerto e introducción al cultivo de rosas . Las clases teórico-prácticas comenzarán en marzo y se realizarán una vez por semana en diferentes horarios.

Este año, la modalidad de inscripción será presencial, personal y por orden de llegada en las instalaciones de la escuela ubicada en Frías 1475 . El 18 de febrero, de 15 a 19, anotarán a los vecinos interesados en hacer los cursos de propagación por injerto, introducción al cultivo de rosas y producción de herbáceas y florales. Mientras que el 19 de febrero, de 15 a 19, inscribirán a los de huerta práctica, introducción a la jardinería, y al de helechos y plantas de interior.

El 20 de febrero, de 15 a 19, los vecinos podrán anotarse al de hongos comestibles; el 21 de febrero, de 9 a 12, serán las inscripciones para plantas nativas, producción de biofertilizantes, y plantas aromáticas y medicinales; y el 23 de febrero, de 15 a 19, para los de hidroponia y techos verdes y jardines verticales.

Al momento de hacer la inscripción, los vecinos tendrán que presentar un folio oficio, la solicitud de inscripción 2026 (se puede descargar entrando en este link), fotocopia del DNI actualizado, 3 fotos carnet 4x4 actualizados, fotocopia de la constancia de la vacuna antitetánica o doble adultos vigente y el certificado de aptitud física 2026 (se puede descargar en este link). Las vacantes son limitadas y se permite la inscripción a un curso por persona (es fundamental llevar toda la documentación y las constancias completas para obtener la vacante).

Una escuela con mucho reconocimiento en Lomas de Zamora

Emajea lleva más de 30 años de trayectoria educativa en Lomas y tiene un predio de 4 hectáreas con jardín botánico, viveros, invernáculos, una laguna y senderos con diversidad de árboles, plantas y flores.

Además de los cursos cortos, en la escuela hay tecnicaturas en Diseño y mantenimiento de espacios verdes; Arboricultura y práctica de vivero; Ecología aplicada; y Paisajismo. Cada carrera tiene una duración de 3 años y materias como botánica, diseño de espacios verdes, maquinaria e instalaciones auxiliares, sanidad vegetal y gestión de proyectos.