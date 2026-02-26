¿Lanús gana la Recopa ante Flamengo en el Maracaná? El curioso pronóstico de Guillermo Barros Schelotto

No será una noche más la que vivirá Lanús , cuando pise el césped del Maracaná de Río de Janeiro para enfrentar a Flamengo por la Recopa Sudamericana. El Granate buscará su noveno título este jueves, contando a nivel nacional e internacional, y será nada más y nada menos que en el mítico estadio brasileño.

La expectativa es tremenda. Muchos hinchas de Lanús viajaron, ya estuvieron en la playa de Barra de Tijuca con el clásico banderazo y el equipo buscará defender la ventaja lograda en La Fortaleza por 1 a 0 con gol de Rodrigo Castillo. Con un empate, el Granate gritará campeón nuevamente.

Protagonistas de varios países estarán pendientes del choque sudamericano entre Flamengo y Lanús. La presión se traslada al conjunto carioca, ya que el Granate logró la ventaja en el juego de ida, y es por eso que el Mengao necesita revertir la serie. Con un empate Lanús será campeón, pero con un triunfo del elenco carioca por la mínima diferencia el encuentro irá al alargue e incluso si persiste la igualdad habrá penales.

Uno de los ex entrenadores de Lanús dio su pronóstico sobre la final que se viene. Para Guillermo Barros Schelotto hablar de la actualidad del Granate , no es una tarea sencilla. El actual director técnico de Vélez fue campeón con el Granate de la Copa Sudamericana 2013 , dejó una huella con aquel equipo que alzó el trofeo en la recordada final ante Ponte Preta en Cabrero y Guidi, pero hoy defiende los colores del conjunto de Liniers.

Fiel a su estilo, un Guillermo Barros Schelotto sin vueltas

Sin embargo, luego del empate entre Vélez y Deportivo Riestra por el Torneo Apertura, el Mellizo fue consultado sobre la final que se viene y con una particular reflexión sostuvo: "Es una respuesta complicada porque si le errás y apoyás al equipo argentino después toda la culpa es tuya, pero vamos a apoyar a Lanús que va a ganar la copa, el partido no sé".

Y así entre risas se retiró de la conferencia de prensa del estadio José Amalfitani. Fiel a su estilo, Guillermo no se achicó y dio su veredicto apoyando a su ex equipo. Este jueves por la noche, una vez que finalice el encuentro, se sabrá si Lanús se suma a la lista de campeones de la Recopa Sudamericana.

Guillermo Barros Schelotto, DT campeón de la #CopaSudamericana2013 con #Lanús y actual entrenador del Vélez líder de la Zona A del Torneo Apertura LPF, pronosticó al #Granate como ganador de la…

El paso de Guillermo Barros Schelotto por Lanús

El Mellizo dirigió al Granate en el período entre 2012 y 2015. Fueron 167 partidos, de los cuales logró 75 victorias, 51 empates y 41 derrotas. Su primer partido fue el 4 de agosto de 2012, cuando el Granate cayó por 1 a 0 ante Colón de Santa Fe como local y su último encuentro fue el 6 de diciembre de 2015 con un triunfo de Lanús por 2 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en La Fortaleza.

Con el club se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2013 y clasificó a la Copa Libertadores 2014. Con el Granate llegó hasta cuartos de final del máximo certamen sudamericano, pero fue eliminado por Bolívar en aquella instancia. Luego, disputó la final de la Recopa Sudamericana de 2014 ante Atlético Mineiro y no pudo alzarse con ese trofeo, ya que en el resultado global obtuvo un resultado adverso por 5 a 3.

Este jueves por la noche, Lanús buscará revancha de aquella derrota en Belo Horizonte y en el Maracaná de Río de Janeiro intentará alcanzar la gloria que no pudo conquistar en 2014. Guillermo Barros Schelotto confía en que el Granate podrá salir campeón por primera vez en su historia de la Recopa Sudamericana.