Lanús visita a Flamengo con el sueño de sumar otro título internacional

Lanús afrontará esta noche uno de los partidos más importantes de su historia cuando, desde las 21.30, se mida con Flamengo en el estadio Maracaná por el encuentro revancha de la final de la Recopa Sudamericana , con la ilusión de conquistar un nuevo título internacional.

El Granate afrontará este compromiso con ventaja deportiva gracias a la victoria por 1-0 conseguida la semana pasada en la Fortaleza de Guidi y Cabrero y es lo que intentará ratificar en Río de Janeiro para dar la vuelta olímpica en el mítico Maracaná.

El equipo de Mauricio Pellegrino depende de sí mismo tras la diferencia que sacó en la ida, ya que un empate le alcanzará para gritar campeón. Además, si pierde por un gol, llevará la definición al tiempo extra y de persistir, habrá penales.

Sin embargo, puertas adentro, el plantel sabe que la serie no está cerrada y que se perfila un duro partido ante un Mengao lleno de figuras, con grandes individualidades, que obligará a los jugadores granates a estar concentrados los 90 minutos.

Lanús confía en dar el golpe ante el poderoso Flamengo

A pesar de eso, Lanús no achica ante el desafío y sabe que tiene herramientas para complicar al equipo de Felipe Luiz, como lo hizo hace siete días en la Fortaleza de Guidi y Cabrero.

La ilusión se sustenta, además, en un antecedente reciente en el Maracaná, donde el equipo ya consiguió resultados importantes, como el empate ante Fluminense que le permitió avanzar a las semifinales de la Sudamericana, y eso es lo que intentará conseguir nuevamente.

Rodrigo Castillo le dio la ventaja a Lanús en la serie ante Flamengo.

En cuanto al equipo, Pellegrino no realizará cambios y apostaría por los mismos titulares que jugaron la semana pasada, entre ellos Rodrigo Castillo, ya recuperado de la lesión que lo puso en duda en la ida.

El presente del Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores y del Brasileirao, atraviesa un inicio de temporada irregular pese a sus recientes victorias en el ámbito local.

El equipo conducido por Filipe Luís necesita ganar para al menos forzar el alargue y buscar una remontada ante su gente.

El primer título internacional del calendario Conmebol tendrá su definición en Río de Janeiro, con un Flamengo obligado a revertir la serie y un Lanús que busca hacer historia lejos de casa.

Posibles formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Hora: 21.30 – TV: ESPN.