Manejaba borracho en Temperley, chocó contra un poste y lo derribó

Un conductor que manejaba alcoholizado protagonizó un fuerte choque en el barrio San José de Temperley . Por el impacto, terminó derribando un poste de luz.

El accidente ocurrió este domingo al mediodía en la calle El Cardenal al 4400 , entre Los Plátanos y Los Paraísos . El protagonista fue un Chevrolet Cruze color gris, conducido por un joven de 32 años.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión , el conductor perdió el control del vehículo, se subió a la vereda e impactó contra un poste. Como si fuera poco, avanzó unos metros más y chocó con un auto que estaba estacionado.

Enseguida se hizo presente en el lugar un móvil de Tránsito Lomas , personal de Defensa Civil , un patrullero de la Policía Local y un otro del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora .

Los profesionales verificaron que el conductor no había sufrido heridas de gravedad. Procedieron a realizarle el test de alcoholemia y en ese momento entendieron la causa del choque: el joven estaba manejando borracho.

El test reveló que el conductor tenía 1,4 gramos de alcohol por litro de sangre, una medida que no sólo está en infracción por la "tolerancia cero" que rige en Provincia de Buenos Aires, sino que supera incluso el límite fijado años atrás, cuando se permitía circular con 0,5.

Mientras el personal de Defensa Civil reparó los daños en el poste, el personal de Tránsito Lomas le secuestró el auto al joven y le retuvo la licencia de conducir. La Policía quedó a cargo del operativo.