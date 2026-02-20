Día Mundial del Gato: una veterinaria de Lomas de Zamora cuenta cómo cuidar a estas adorables mascotas

La veterinaria oriunda de Lomas de Zamora destacó la importancia del tutor para los gatos.

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato , una fecha que busca reconocer el vínculo especial entre las personas y los felinos en todo el mundo. Desde Lomas de Zamora , profesionales veterinarios destacaron la importancia de conocer su comportamiento y brindarles los cuidados necesarios para asegurar el bienestar y fortalecer el lazo afectivo con estas mascotas.

“Los gatos tienen una personalidad única: combinan independencia con sensibilidad en el vínculo con su tutor. Son observadores, juguetones y saben acercarse a uno cuando lo necesitamos”, explicó la doctora Marina Riera , directora técnica de la Veterinaria Anubis de Temperley (ubicada en Vélez Sarsfield 31).

En espacios púbicos e instituciones. Recorren los barrios de Lomas para atender gratis a los animales

En diálogo con este medio, la especialista remarcó que para comprender la conducta de los gatos hay que tener en cuenta que son animales rutinarios y territoriales. “A veces pueden ser un poco desconfiados, por eso es importante aprender a leer su lenguaje corporal: la posición de las orejas y la cola, los ronroneos y los maullidos nos dicen cuándo acercarnos y cuándo respetar su espacio”, explicó.

A veces pueden ser un poco desconfiados, por eso es importante aprender a leer su lenguaje corporal: la posición de las orejas y la cola, los ronroneos y los maullidos nos dicen cuándo acercarnos y cuándo respetar su espacio A veces pueden ser un poco desconfiados, por eso es importante aprender a leer su lenguaje corporal: la posición de las orejas y la cola, los ronroneos y los maullidos nos dicen cuándo acercarnos y cuándo respetar su espacio

Con respecto a la salud, Riera destacó la importancia de los controles periódicos. “Es clave realizar visitas veterinarias de rutina, sobre todo en gatos más adultos. También mantener al día el plan de vacunas y desparasitación, brindar una alimentación balanceada o natural de calidad, agua siempre disponible y un ambiente adaptado al juego y al relax, con juguetes, rascadores, escondites, lugares en altura y bandejas sanitarias limpias”, detalló.

94f93c2a-a947-44aa-a312-4afb106420a7 Desde Lomas de Zamora indicaron que la atención veterinaria es clave en el bienestar de los gatos.

Además, Marina reveló que el bienestar del gato está ligado al vínculo afectivo con su tutor: “Un gato es feliz cuando crea una relación que lo haga sentir seguro, donde pueda relajarse, jugar y seguir sus rutinas”.

Un gato es feliz cuando crea una relación que lo haga sentir seguro, donde pueda relajarse, jugar y seguir sus rutinas Un gato es feliz cuando crea una relación que lo haga sentir seguro, donde pueda relajarse, jugar y seguir sus rutinas

Para finalizar, la veterinaria se encargó de desterrar uno de los mitos más instalados con respecto a la independencia de los gatos: “Muchos creen que los gatos se cuidan solos y no necesitan a nadie, pero la realidad es que en varias ocasiones esconden el dolor y las enfermedades. Por eso necesitan un tutor atento que los conozca, como así también un veterinario que pueda detectar cualquier problema de forma temprana para tratarlo a tiempo”.