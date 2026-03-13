Los colombianos en Lanús: historia que comenzó a fines de los '90

Lanús se aseguró sobre el cierre del mercado de pases la contratación de Yoshan Valois , delantero colombiano de 21 años proveniente de Deportivo Pasto, luego de la millonaria venta de Rodrigo Castillo a Fluminense, de Brasil . El oriundo de Istmina firmará por las próximas cuatro temporadas con el Granate.

Los clubes argentinos tienen una gran identificación Colombia , sobre todo a partir de la década del ’90. Boca y River , por casos, se nutrieron de figuras como Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez, José Perea, Mauricio Serna, Wilmar Barrios, Frank Fabra, Sebastián Villa, Radamel Falcao García, Mario Yepes, Teófilo Gutiérrez, Rafael Santos Borré y Miguel Borja, entre otros.

Pero, Lanús también tiene su propia historia con futbolistas Cafeteros, quizá con menos exposición que los clubes mencionados. Yoshan Valois será el séptimo colombiano que vista la camiseta Granate en toda la historia del club.

image Arley Betancourt en Lanús, el último abajo a la derecha.

Sus antecesores en este rubro fueron Arley Bentancourt, Teófilo Gutiérrez, José Luis Sinisterra, Alexis Pérez, Raúl Loaiza y Felipe Aguilar.

Los primeros colombianos de Lanús

Arley Betancourt: el volante ofensivo -hoy con 51 años- jugó la temporada 1999/2000. Llegó desde Deportivo Cali, con el que fue finalista de la Copa Libertadores 1999, año en el que participó de la Copa América de Paraguay con su seleccionado. En 26 partidos en Lanús convirtió dos goles.

Teófilo Gutiérrez: el delantero tuvo un paso efímero por el Granate en 2012, arribado desde Racing. Estuvo un mes y anotó un gol. Retornó a la Academia. Disputó el Mundial Brasil 2014 y las Copa América de Argentina 2011 y Chile 2015. A los 40 años se mantiene en actividad en Junior. Teo podría enfrentar a Lanús en la presente edición de la Copa Libertadores, ya que el cuadro de Barranquilla forma parte del bombo 3 para el sorteo de la fase de gru pos.

José Sinisterra José Luis Sinisterra al abrazo de Luis Zubeldía.

José Luis Sinisterra: el atacante permaneció en Lanús entre las temporadas 2017/18 hasta la 2019/20. Aportó un puñado de partidos: ocho y un gol. Con 27 años actualmente milita en el Oakland Roots SC de la USL Championship.

Raúl Loaiza en el actual plantel Granate

Alexis Pérez: el defensor central arribó desde Querétaro, México, para la temporada 2020/21. Finalista de la Copa Sudamericana. Bajo las órdenes de Luis Zubeldía jugó 32 partidos, sin goles. Pasó al Giresunspor, de Turquía. Hoy, con 31 años, está en el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

Raúl Loaiza y Felipe Aguilar: ambos coincidieron con su llegada en 2022. El volante forma parte del plantel de Mauricio Pellegrino. En 2024, por Copa Sudamericana, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y, por otras lesiones que se fueron sucediendo hasta la fecha, todavía no regresó a las canchas. Renovó contrato hasta diciembre de 2026.

En tanto, el defensor central estuvo entre 2022 y 2023, con 20 presencias y ningún gol. Luego pasó a Independiente. Disputó la Copa América Estados Unidos 2016. Con 33 años se desempeña en Deportivo Cali.