Yoshan Valois, el héroe impensado de Lanús: "Presentía que iba a hacer el gol"

El delantero de Lanús, Yoshan Valois, tuvo su noche soñada al convertir el agónico gol en el Clásico del Sur frente a Banfield . El colombiano, que está dando sus primeros pasos en el equipo de Mauricio Pellegrino terminó siendo el chico de la tapa en una Fortaleza explotaba de alegría por la victoria.

En su sexto partido con la camiseta Granate , con una sola titularidad en la fecha pasada frente a Platense, Yoshan Valois ingresó a los 12 minutos del complemento por Franco Watson y al mismo tiempo que Marcelino Moreno .

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“Muy contento, desde la mañana lo presentía que iba a hacer gol. Lo hablé con algunos de mis compañeros”, comentó la joven promesa de 21 años.

También narró que le dijeron “‘nosotros te respaldamos, te damos la confianza, haz lo que tú sabes hacer que son los goles y demostrar el trabajo de la semana’”.

Nacido en Itsmina, más conocida como la “Perla del San Juan”, ubicada en el centro del departamento de Chocó, el delantero que llegó a Lanús proveniente de Deportivo Pasto agregó que se sentía un poco “molesto” porque desde su arribo al club no podía insertarse plenamente en el equipo.

“Por ahí partidos que me frustraba porque no me salían las cosas bien y bueno en un clásico marcar mi primer gol es muy emocionante y seguir anotando. Creo que me llena mucho más de confianza”, añadió el atacante colombiano.

Su llegada a Lanús

Luego de la obtención de la Recopa Sudamericana, Lanús transfirió a Rodrigo Castillo al Fluminense de Brasil. Contrarreloj la dirigencia y el cuerpo técnico trabajaron en la búsqueda de un reemplazo. Tras algunas negociaciones que no llegaron a cerrarse, se concretó el pase de Yoshan Valois.

No solo que llegó por la salida de Rodrigo Castillo, que le dejó a Lanús una muy buena cantidad de dólares, sino que heredó la camiseta 19 del chavense.

Festejo de Yoshan Valois El colombiano heredó la "19" de Rodrigo Castillo.

Ante el poco recambio de delanteros, Mauricio Pellegrino optó por adelantar a Ramiro Carrera como “falso 9”, pero con el ingreso de Yoshan Valois en el Clásico del Sur, lo retrasó a su posición natural.

Ahora, habrá que ver si el “Profe” deposita la confianza en el colombiano para este jueves ante Always Ready por la 2º fecha de la Copa Libertadores. La lesión de Walter Bou (lesión muscular en el sóleo derecho) le abre una puerta más.

Extranjeros con goles ante Banfield

Jugadores de nacionalidad colombiana, paraguaya y uruguaya han vestido la camiseta de Lanús en las últimas décadas.

Hay que remontarse al Torneo Transición 2016 para dar con los últimos extranjeros de Lanús que convirtieron frente a Banfield.

Fue en la Fortaleza, cuando los paraguayos Víctor Ayala y Miguel Almirón sentenciaron el 2-0. De la mano de Jorge Almirón, el Granate fue el campeón en el estadio Monumental derrotando a San Lorenzo por 4-0.

Más atrás en el tiempo, por el Torneo Clausura 2011, el uruguayo Mario Regueiro anotó en la derrota por 2-1 en el estadio Florencio Sola.