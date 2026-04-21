Mauricio Pellegrino, sin vueltas: "No estuvimos a la altura"

Luego de la pálida imagen de Lanús frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza , el entrenador Mauricio Pellegrino reconoció que su equipo no pudo “imponer” una línea de juego y que no estuvo a “la altura” del rival. El Granate quedó 5º en la zona A del Torneo Apertura y en las próximas dos fechas deberá asegurar la clasificación.

Lanús no pudo prolongar las victorias logradas en el torneo local ante Banfield y en la Copa Libertadores con Always Ready . En el estadio Víctor Legrotaglie se vio un equipo apagado y con pocos recursos ofensivos.

El Pituco, con un juego físico, de mucha presión y efectivo en las pocas situaciones que generó, se quedó con tres puntos clave para su lucha contra el descenso. El gol de Agustín Módica fue irremontable para el Granate.

“Ha sido un partido difícil”, lamentó Pellegrino . Puntualizando la actuación de sus dirigidos expresó que “la sensación es que en ningún momento pudimos hacer nuestro juego, ni imponernos. No estuvimos a la altura del encuentro”.

Lanús comienza a sentir el cansancio

El oriundo de Leones no arriesgó de arranque a Marcelino Moreno y Dylan Aquino, que sumaron minutos por Copa Libertadores. Tampoco utilizó de entrada a Ramiro Carrera y Eduardo Salvio, con muchos partidos encima. A los cuatro los puso a partir del cuarto de hora del complemento.

Lanús en Mendoza El Pituco fue un duro obstáculo para Lanús.

“No vamos a ser necios, el equipo viene haciendo un desgaste enorme y eso hay que resaltarlo. Queremos estar en todos los frentes y eso nos obliga a llevar nuestro nivel al máximo en cada partido”, dijo sobre la seguidilla. “La diferencia entre ganar, empatar o perder es mínima, todos los equipos se mueven en ese hilo y hay que aprender a competir con este desgaste”.

Pellegrino habló de la incomodidad que le propuso el equipo de Darío Franco, a la vez que puntualizó “errores” propios. ”No le puedo quitar méritos al rival, que nunca nos dejó hacer nuestro juego, pero también sentimos que no pudimos estar en partido por varios aspectos. Nos faltó frescura y el rival nos superó en velocidad, intensidad y en el aspecto futbolístico”, confió.

Cómo quedó Lanús de cara a los Play-Offs

Con los triunfos de Boca Juniors contra River Plate en el Superclásico y el de Talleres de Córdoba frente a Deportivo Riestra, el Granate bajó al 5º puesto. Con 22 puntos está a dos del Xeneize y la T, a cuatro de Vélez Sarsfield y a cinco del líder Estudiantes de La Plata, con dos fechas por delante.

Además, perdió en esta fecha la “localía” en caso de continuar con vida en el camino al título. Hoy sería visitante de Rosario Central (4º en la zona B). El último cupo se lo está llevando Defensa y Justicia (19), con mejor diferencia de goles sobre San Lorenzo. Más atrás aparece Instituto de Córdoba (17).

Qué le queda a Lanús: el próximo viernes 24 recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, desde las 19.15 y cerrará, también en la Fortaleza, ante Deportivo Riestra, partido postergado de la 9º fecha por el paro decretado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De acuerdo a las posibilidades de clasificar de varios equipos se determinará día y horario.