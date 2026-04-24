Brian Sarmiento se plantó contra su grupo en Gran Hermano: "Ya no les doy ni cabida"

El grupo de Brian Sarmiento está cada vez más partido en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En una charla con Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera , el ex Banfield contó su cansancio de sus compañeros y su nueva estrategia.

Todo comenzó cuando Emanuel Di Gioia comentó que ahora tienen que seguir jugando entre ellos y Brian Sarmiento sus planes en el certamen de Telefe.

“Sí tenemos que hacer alguna nosotros tres, tenemos que lograr ser líder y hacer nuestra jugarreta. Yo con Zunino y Luana ya corté, porque no me voy a quedar arrastrado a boludeces que hacen ellos, mi juego es demasiado directo y frontal, tanto para adentro como para el afuera. La verdad que no quiero quedar pegado a la cabeza de un grupo que sea débil y que no se entiendan las cosas. Entonces yo cero cabida ya”, dijo.

Y siguió: “Es la primer semana que Danelik juega conmigo, y tuve una charla de que yo juego de una manera, que nos protegemos, vamos a cuidarnos y a tirar votos para armar una placa que tenga salvavidas, gente fuerte, que se puedan analizar cosas. Me dijo ‘sí la verdad es que yo me dejé llevar por Luana’, y le digo ‘bueno, si vos seguí jugando con Luana, no juegas más conmigo’. Ella tiene un aprecio especial por Luana, pero después la caga, porque le dice una cosa y después hace lo que se le canta y la otra queda pegada”.

brian Brian Sarmiento, en plena charla en Gran Hermano.

Brian Sarmiento, contra todos

Rápidamente, Eduardo Carrera le dice que no se tiene que pelear con Danelik, porque puede ser otra persona cuando está enojada con alguien, “no sabemos cómo es enojada”.

Sin embargo, Brian Sarmiento sentenció: “Yo no quiero estar condicionado, si se manda alguna se lo voy a decir, no voy a quedarme callado”.

En ese momento, Emanuel Di Gioia le preguntó si habló con Luana y Zunino, y Brian Sarmiento afirmó: “No, a ellos no les voy a decir nada, que ellos hagan la cabida que quieran. Están en un jueguito de adolescentes tóxicos, yo ya no les doy ni cabida”.