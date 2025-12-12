Lomas de Zamora: instalaron 4 mil luces LED para reforzar la iluminación

La instalación y reposición de luces LED se hace en todos los barrios de Lomas.

Para mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad en los distintos barrios, el Municipio instaló 4 mil luminarias LED en avenidas, calles, veredas y espacios públicos de Lomas de Zamora .

"En el transcurso del año llevamos adelante un importante proyecto de modernización y mejora de la iluminación pública que se ha desarrollado en 3 etapas diferentes con el objetivo de garantizar una mayor seguridad y visibilidad en nuestras áreas urbanas, además de contribuir al ahorro energético y la mejora de la calidad de vida de los vecinos", expresó el subsecretario de Alumbrado, Diego Salgado.

La primera etapa tuvo un total de 986 luces instaladas en diferentes puntos de la ciudad. Una de las acciones destacadas fue la reconversión lumínica en ambas manos de la Avenida Eva Perón , desde Anatole France hasta Donato Álvarez, abarcando más de 30 cuadras en las que colocaron 215 luces para mejorar la iluminación en los frentes de las casas, comercios y veredas.

Las LED consumen hasta 50% menos de energía y son mejores para el ambiente.

"Mejoró mucho la iluminación, especialmente en las veredas donde antes estaba bastante oscuro cuando se hacía de noche. Ahora da más seguridad", destacó Francisco Urquiza, vecino de San José . Además, se reforzó la iluminación en las calles Homero (Albertina) y Limay (Lamadrid) .

Mientras que la segunda etapa tuvo 1.000 luces colocadas en los barrios. "Reforzamos todas las veredas de Las Lomitas con 154 luminarias y la Avenida Gral. Hornos con 68 luces, abarcando tanto a Fiorito como a Centenario. También mejoramos la iluminación en los alrededores de la estación de tren de Lomas, Banfield, Temperley y Llavallol", detalló Salgado.

luces led lomas2 La mejora de la iluminación pública se hizo en tres etapas.

Y actualmente se está desarrollando la tercera etapa que ya cuenta con 1.000 luminarias instaladas. Algunos de los trabajos destacados es el refuerzo de la calle Escobar, en Budge, con 112 luces LED. También hubo acciones en la Avenida Frías (Llavallol), Camino de la Ribera Sur (Fiorito), Virgen de Itatí (Albertina) y Pío Collivadino (San José).

A su vez, el área de Alumbrado desplegó operativos para mejorar la iluminación en las plazas Steinberg (Lomas), San Cristóbal (San José), 2 de Abril (Santa Catalina), Roberto Sánchez (Banfield), Luján (Parque Barón) y Colón (Temperley), entre otras.

Cómo pedir el arreglo de luminarias en Lomas

Las cuadrillas también se encargan de arreglar o reponer las luces para solucionar los reclamos que hacen los vecinos ante roturas, riesgo de caída, dispositivos que funcionaban con intermitencia o que directamente no encendían. Para pedir una reparación hay que comunicarse con el WhatsApp del Centro de Atención Vecinal al 11-2193-7726.

"Tenemos un sistema de gestión de reclamos que funciona muy bien y nos permite resolver rápidamente los pedidos de los vecinos para tener una ciudad mejor iluminada", indicó Salgado. Las LED consumen hasta 50% menos de energía, iluminan con mayor nitidez y son más amigables con el ambiente porque reducen las emisiones de dióxido de carbono y no tienen mercurio.