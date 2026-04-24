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24 de abril de 2026
Rescate emotivo.

La carta de Luis Brandoni a Robert De Niro: "Volver a encontrarnos"

Salió a la luz una emotiva carta de Luis Brandoni a Robert De Niro, donde invita a su colega estadounidense a sumarse a la serie Nada.

Luis Brandoni y Robert De Niro, en Nada.&nbsp;

Luis Brandoni y Robert De Niro, en Nada. 

La carta, de puño y letra de Luis Brandoni, enfatiza la búsqueda de “volver a encontrarse” y, así, filmar la serie Nada junto a los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat.

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El texto comienza con su una cariñosa presentación: “Querido Bob, soy tu amigo Beto de Buenos Aires; te escribo esta carta dado el cariño y la admiración que te tengo, de otro modo no me hubiera atrevido”.

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La carta de Luis Brandoni a Robert De Niro.

La carta de Luis Brandoni a Robert De Niro.

“En los primeros días de 2022 rodaré una serie que se llama ‘Nada’, que será dirigida por dos excelentes directores, además de amigos: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Quiero invitarte a participar en ella y qué vengas a rodar a Buenos Aires”, anticipaba el actor.

En línea, añadió: “El personaje pensado para vos es muy atractivo y tiene varias escenas con el mío. Me hace mucha ilusión que finalmente podamos actuar juntos, además de compartir charlas, comidas, tragos y paseos por esta ciudad única”.

“Espero que estés bien y con buena salud. Yo cumplí el 18 de abril ¡81 años! y estoy trabajando mucho. Amigo: en la esperanza de volver a encontrarnos, te dejo un gran abrazo”, cerró y firmó como “Beto”.

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