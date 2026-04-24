La carta de Luis Brandoni a Robert De Niro: "Volver a encontrarnos"

Luis Brandoni, que falleció el lunes a los 86 años , había escrito una sentida carta a su amigo Robert De Niro que resultó ser la herramienta que convenció al actor estadunidense a sumarse a la serie Nada que filmaron en conjunto.

La carta, de puño y letra de Luis Brandoni, enfatiza la búsqueda de “volver a encontrarse” y, así, filmar la serie Nada junto a los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat.

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El texto comienza con su una cariñosa presentación: “Querido Bob, soy tu amigo Beto de Buenos Aires; te escribo esta carta dado el cariño y la admiración que te tengo, de otro modo no me hubiera atrevido”.

“En los primeros días de 2022 rodaré una serie que se llama ‘Nada’, que será dirigida por dos excelentes directores, además de amigos: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Quiero invitarte a participar en ella y qué vengas a rodar a Buenos Aires”, anticipaba el actor.

En línea, añadió: “El personaje pensado para vos es muy atractivo y tiene varias escenas con el mío. Me hace mucha ilusión que finalmente podamos actuar juntos, además de compartir charlas, comidas, tragos y paseos por esta ciudad única”.

“Espero que estés bien y con buena salud. Yo cumplí el 18 de abril ¡81 años! y estoy trabajando mucho. Amigo: en la esperanza de volver a encontrarnos, te dejo un gran abrazo”, cerró y firmó como “Beto”.