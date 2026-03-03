En Santa Marta, el comedor Familia Arco Iris festejó su cumple con sorpresas y regalos

Un espacio social que sigue activo gracias al trabajo incansable de los vecinos es el Comedor Familia Arco Iris del Barrio Santa Marta, que cumplió 11 años de historia y lo festejaron junto a más de 60 chicos y sus mamás. No faltó una choriceada, regalos, sorpresas y mucha diversión.

Adriana Arias, la responsable del comedor ubicado en Terrada 1373, Santa Marta, fue quien contó que fue una jornada para compartir con la comunidad: "Recibimos a 68 chicos y 31 mamás para festejar estos primeros 11 años, hicimos choripanes para todos con jugos y regalitos".

Tanto las mamás como sus hijos recibieron obsequios porque fue una forma de agasajar a las familias que se acercan siempre al espacio para recibir un plato de comida, una merienda o alguna ayuda puntual que necesitan.

"Lo único que nos faltó fue la torta de cumpleaños porque no la pude hacer por falta de presupuesto", contó Arias sobre un símbolo principal de toda celebración, pero con el deseo que en algún momento puedan contar con esa donación.

Una historia de solidaridad que cumplió 11 años en Santa Marta

Arias contó sobre estos 11 años de historia que el comienzo se generó gracias a su prima: "Ella fundó el espacio y en 2019 me hice cargo yo porque hay mucha necesidad en el barrio".

Su prima y parte de la familia sigue colaborando con Adriana para que pueda llevar su labor adelante, porque el espacio sigue activo gracias a la colaboración de vecinos que puedan aportar su granito de arena. "Nos visitan muchas personas mayores y siempre hacemos colectas para poder abastecer cada necesidad del barrio", explicó la responsable del comedor.

Sobre seguir adelante a pesar de las dificultades, Arias se sinceró: "El día a día está más difícil porque hay mañanas que me levanto tan mal por no tener nada para poder brindarles a mis niños y los días que me vienen a pedir un poquito de azúcar o leche y no tengo me parte el alma decir que no, pero esa es la realidad del comedor y de toda familia porque a mí también me pasa que a veces no tengo ni para mis propios hijos".

Las colectas activas

El Comedor Familia Arco Iris siempre lanza distintas campañas para seguir manteniendo y sosteniendo las necesidades del barrio. En esta oportunidad, Arias destacó que durante lo que resta de esta semana siguen juntando y recibiendo útiles escolares.

"Estamos colectando hasta este sábado y la realidad es que no hemos juntado demasiado. Por eso, si alguien puede y tiene para hacer llegar alguna donación estaremos más que agradecidos", pidió la responsable del comedor.

En tanto, también anunciaron que están recibiendo juguetes para poder llegar al Día del Niño con un número bueno para que ningún chico se quede sin un presente. Para colaborar hay que ir directamente al espacio o llamar previamente al 1169177607