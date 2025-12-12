Haiku en Lomas: organizan un encuentro en el Museo Americanista

La Sociedad Argentina de Escritores Filial Lomas , con el apoyo y acompañamiento de Literatura en la Comunidad y Cultura Lomas, realizará el cuarto y último encuentro del año para compartir composiciones poéticas de origen japonés, o popularmente conocidas como haiku . El evento cultural se hará el sábado 20 de diciembre en el Museo Americanista, con entrada gratuita.

“Haiku en el museo: lecturas de verano”, coordinado por las escritoras lomenses Gladys Heredia y Dora Lorusso , se desarrollará a partir de las 16 en el espacio que se encuentra ubicado en Manuel Castro 254.

El haiku está compuesto por tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente, y suele estar acompañado de un kigo estacional, es decir, una palabra o frase (implícita o implícita) que indica la época del año en la que se sitúa el haiku: es por eso que este cuarto encuentro se centrará en los kigos de verano y de Año Nuevo, los últimos dos del 2025.

Lomas y una búsqueda de la difusión de la poesía japonesa

“Hablaremos de algunas fiestas que se llevan a cabo en Japón para esta estación como lo es el Tanabata, también conocido como Festival de las estrellas, el cual posee una bella leyenda que compartiremos con los presentes”, adelantó Gladys.

Asimismo, se proyectará un video con una selección de haikus de verano de poetas tradicionales que se dedican a crear arte con esta técnica japonesa, se hablará del significado de la Fiesta de Año Nuevo y se colocará un micrófono abierto para aquellos que deseen pasar al frente para compartir una lectura.

d4de57bf-a80b-4b3d-ae5e-80df3c9bfb1f La jornada contará con micrófono abierto para que los vecinos de Lomas puedan compartir una lectura en comunidad.

“Con Dora nos sentimos felices de haber llevado a cabo este proyecto de difusión del haiku y estamos agradecidas a todas las personas que nos acompañaron en cada convocatoria ya que sus aportes nutrieron cada encuentro”, señaló Gladys, que no dejó pasar la oportunidad para agradecer, en nombre de SADE Filial Lomas, a Literatura en la Comunidad y al Museo Americanista por abrirles las puertas y brindarles todo el apoyo.

En el encuentro pasado, “Haiku en el museo: lecturas de primavera” contó con la presencia de la artista plástica Miriam Acenelli, quien realizó en vivo una obra que fue sorteada entre los vecinos que asistieron al evento.

3f635f3f-6aa5-49f2-9490-52b432575820 El encuentro pasado contó con la presencia de la artista Miriam Acenelli.

El encuentro del sábado 20 de diciembre culminará con sorteos entre los participantes y un brindis a modo de despedida del 2025, como una forma de agradecerle a cada persona que se sumó a los eventos y de empezar a palpitar, en comunidad, la llegada del 2026.