Harán una peña a micrófono abierto para despedir el año en Turdera

El Club Juventud Obrera de Turdera realizará, este sábado, una peña a micrófono abierto con el objetivo de compartir, con vecinos, familiares y amigos, una noche a puro folklore. La entrada es totalmente libre y a la gorra, donde distintos artistas podrán ser parte de la velada pasando al escenario y entonando distintos clásicos nacionales.

La Comisión de Cultura de la institución explicó que la Gran Peña Abierta “Ernesto Doldan” comenzará a partir de las 21 en la sede del Club Juventud Obrera, la cual se encuentra ubicada en Santa Ana 335 (Turdera).

Durante el evento cultural estarán presentes distintos músicos de la zona como lo son Néstor Fernández, Abel Barzola, Jorge “Flechín” Leguizamón, Ramiro Gallo y el grupo “Semillas Santiagueñas”.

“Queremos que sean parte de la peña todos los vecinos amantes de los géneros argentinos , pero especialmente deseamos que nos acompañen aquellos músicos y bailarines que quieran deleitarnos con su arte , del mismo modo que la gente que tenga ganas de cantar, ya que habrá cancioneros en las mesas”, indicaron desde la organización.

Además de cantar y bailar, los lomenses tendrán la posibilidad de disfrutar de las exquisiteces que ofrece el buffet-resto que funciona en el Club Juventud Obrera, todo a precios accesibles y pensado para aquellos que quieran comer o tomar algo en el lugar.

El Club Juventud Obrera de Turdera comienza a despedir el año

De esta manera, la institución y la Comisión de Cultura (integrada por Lorena González Lahuerta, Carlos Guillermo De Carli, Jimena Lara, Enrique Juárez, Cristian Aldorino y Jorge González) cierran un año de intenso trabajo con un evento pensado para compartirlo con las personas que, casualmente, los acompañaron a lo largo del 2025. “Al igual que en las peñas anteriores, queremos vivir otra noche de baile y de canto compartido”, señalaron.

Los vecinos de Lomas que quieran recibir más información respecto a la peña pueden contactarse mediante un WhatsApp al 1151583364 (Jorge) o bien enviando un mensaje directo a la cuenta de Instagram del Club Juventud Obrera.