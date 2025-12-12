Dos hermanos detenidos por balear a un comerciante en Temperley

caLa DDI de Lomas de Zamora detuvo a dos hermanos acusados de balear a un comerciante para robarle su camioneta en la localidad de Temperley . Los atraparon en Monte Chingolo , partido de Lanús .

El violento asalto ocurrió el pasado 29 de noviembre en el cruce de las calles La Madreselva y Pablo Podestá , en el barrio San José . La víctima fue un hombre de 38 años, dueño de un kiosco, quien fue interceptado por dos motochorros cuando salía de su casa.

Según la denuncia del kiosquero, los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego para robarle su camioneta y también el dinero que llevaba para comprar mercadería para su negocio. En ese momento, la víctima aceleró y escapó a toda velocidad .

Sin embargo, los ladrones le dispararon y una de las balas impactó en la nuca del comerciante , que no tardó en darse cuenta que estaba sangrando. Afortunadamente, el proyectil no llegó a herirlo de gravedad.

El hombre llamó a la Policía y comentó lo sucedido. Rápidamente lo llevaron al Hospital Gandulfo, en Lomas de Zamora, para extraerle la bala.

Dos hermanos involucrados en el robo

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora quedaron a cargo de la investigación. Luego de unas semanas, lograron averiguar quiénes eran los asaltantes y en dónde se escondían. Se trataba de dos hermanos de 17 y 21 años, quienes estaban en una casa en Monte Chingolo.

A partir de esa información, se ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda, donde ambos jóvenes fueron detenidos. En el operativo, los uniformados secuestraron ropa utilizada por los presuntos ladrones en el robo, balas de distintos calibres, calzados y dos celulares que serán peritados.

allanamiento Elementos incautados a los autores del robo en Temperley.

Los jóvenes fueron trasladados a la Comisaría 6ª de San José. Quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Lomas de Zamora y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°5 del Departamento Judicial de Lomas respectivamente.

El caso fue caratulado como “homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado de automotor”.