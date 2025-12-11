jueves 11 de diciembre de 2025
Escribinos
11 de diciembre de 2025
Tras las rejas.

Lomas de Zamora: detienen a un hombre por abusar de sus dos sobrinas durante 10 años

La víctima denunció que fue víctima de abuso sexual desde los 3 hasta los 13 años. La DDI de Lomas arrestó al acusado.

Por Diario La Unión
Lomas de Zamora: detienen a un hombre por abusar de sus dos sobrinas durante 10 años.

Lomas de Zamora: detienen a un hombre por abusar de sus dos sobrinas durante 10 años.

La investigación empezó con la denuncia de una joven de 27 años, quien dijo ante la Justicia que había sido víctima de abuso sexual en reiteradas ocasiones por parte de su tío, desde sus 3 años hasta los 13. Los hechos habían ocurrido en viviendas de Villa Fiorito y Villa Albertina.

Lee además
Diego Clementi, el ginecólogo acusado de abuso sexual.
Termina el juicio.

Piden 15 años de prisión para el ginecólogo acusado de abuso sexual
El juicio fue desarrollado en los Tribunales de Lomas de Zamora.
Tras la sentencia.

Mujer abusada por su primo en Budge: "La herida nadie me la va a borrar"

Además, detalló que los abusos le provocaron un serio daño psicológico, al punto que intentó suicidarse, ya que nadie de su familia le creía. Como si fuera poco, sostuvo que su hermana también había sido abusada cuando ambas quedaban al cuidado de su tío.

Denuncia por abuso sexual y detención

detenido ddi lomas
El acusado fue detenido por la DDI de Lomas de Zamora.

El acusado fue detenido por la DDI de Lomas de Zamora.

Una fiscalía de Lomas de Zamora especializada en violencia de género y familia se ocupó de la investigación. Tras comprobar la veracidad de los hechos, se ordenó un operativo para detener al denunciado.

Fue así como efectivos de la DDI de Lomas de Zamora fueron convocados para concretar el arresto. En los últimos días, ubicaron al imputado y lo detuvieron en una vivienda ubicada en Villa Centenario.

El sujeto, que tiene 56 años, fue trasladado a la dependencia policial de la DDI de Lomas, donde quedó alojado a la espera de ser interrogado por el fiscal interviniente.

Temas
Seguí leyendo

Piden 15 años de prisión para el ginecólogo acusado de abuso sexual

Mujer abusada por su primo en Budge: "La herida nadie me la va a borrar"

El hombre que la abusaba fue condenado, pero teme represalias: "No podemos salir"

Lo condenaron por atropellar y matar en Parque Barón, pero cumplirá la pena afuera de la cárcel

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Más de 2.500 vecinos participaron de los talleres en los centros culturales de Lomas.
A cargo del Municipio.

Miles de vecinos muestran su arte en los centros culturales de Lomas

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Matías Durán tenía 20 años cuando murió de manera trágica.
Juicio.

Lo condenaron por atropellar y matar en Parque Barón, pero cumplirá la pena afuera de la cárcel

Por  Diario La Unión