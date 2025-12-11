Lomas de Zamora: detienen a un hombre por abusar de sus dos sobrinas durante 10 años.

Un hombre fue detenido en la localidad de Villa Centenario, luego de que lo denunciaran por abusar sexualmente de sus dos sobrinas durante 10 años en Lomas de Zamora. Una de las víctimas aseguró que había intentado quitarse la vida.

La investigación empezó con la denuncia de una joven de 27 años, quien dijo ante la Justicia que había sido víctima de abuso sexual en reiteradas ocasiones por parte de su tío, desde sus 3 años hasta los 13. Los hechos habían ocurrido en viviendas de Villa Fiorito y Villa Albertina.

Además, detalló que los abusos le provocaron un serio daño psicológico, al punto que intentó suicidarse, ya que nadie de su familia le creía. Como si fuera poco, sostuvo que su hermana también había sido abusada cuando ambas quedaban al cuidado de su tío.

Denuncia por abuso sexual y detención detenido ddi lomas El acusado fue detenido por la DDI de Lomas de Zamora. Una fiscalía de Lomas de Zamora especializada en violencia de género y familia se ocupó de la investigación. Tras comprobar la veracidad de los hechos, se ordenó un operativo para detener al denunciado.

Fue así como efectivos de la DDI de Lomas de Zamora fueron convocados para concretar el arresto. En los últimos días, ubicaron al imputado y lo detuvieron en una vivienda ubicada en Villa Centenario. El sujeto, que tiene 56 años, fue trasladado a la dependencia policial de la DDI de Lomas, donde quedó alojado a la espera de ser interrogado por el fiscal interviniente.

