Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las fotos de su casamiento

Nicolás Cabré y Rocío Pardo compartieron en sus perfiles de Instagram las fotos de la fiesta de casamiento que vivieron el sábado por la noche en Córdoba, con la presencia de Rufina, la hija del actor y la China Suárez .

“Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico”, escribieron Nicolas Cabré y Pardo en un posteo de Instagram.

¡Felicitaciones! Se casaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo: las imágenes de la ceremonia

La pareja dio a conocer las imágenes de la boda de ensueño, con ambos protagonistas sonrientes, bailando con familiares y luciendo ella un vestido blanco y él una camisa del mismo tono y un traje beige.

La pareja disfrutó de su fiesta en una ceremonia íntima que tuvo lugar en la Estancia Bosque Alegre, un espacio rodeado de árboles centenarios y naturaleza, cerca de la ciudad de Villa Carlos Paz.

La boda se realizó sin la presencia de los medios, pero este domingo ambos decidieron compartir en redes sociales las emotivas fotos del gran día.

image Rocío Pardo y Nicolás Cabré.

En las imágenes se ve rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, disfrutando de cada instante. La pareja, que lleva casi dos años de relación, coincidió en que celebrar la boda en Córdoba fue “la mejor decisión juntos”.

Uno de los momentos más especiales de la noche lo protagonizó Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, que tuvo un rol central durante toda la celebración y se mostró feliz acompañando a su papá y a Rocío en este paso tan importante.

image Rocío Pardo y Rufina.

La organización estuvo a cargo de un equipo de wedding planners y ambientadores que se encargaron de cada detalle, desde la carpa hasta el catering y la barra de tragos.

El jueves pasado, Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por Civil, donde Rufina también estuvo presente, en una ceremonia que también compartieron en las redes sociales.