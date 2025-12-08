lunes 08 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2025
Las postales.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las fotos de su casamiento

Rocío Pardo y Nicolás Cabré se casaron el Córdoba y mostraron las postales de la celebración. Rufina, la hija de actor y la China Suárez, estuvo presente.

Por Diario La Unión
Rocío Pardo, Nicolás Cabre y Rufina.&nbsp;

“Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico”, escribieron Nicolas Cabré y Pardo en un posteo de Instagram.

Nicolás Cabré se casó con Rocío Pardo. 
¡Felicitaciones!

Se casaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo: las imágenes de la ceremonia

La pareja dio a conocer las imágenes de la boda de ensueño, con ambos protagonistas sonrientes, bailando con familiares y luciendo ella un vestido blanco y él una camisa del mismo tono y un traje beige.

Cómo fue le casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La pareja disfrutó de su fiesta en una ceremonia íntima que tuvo lugar en la Estancia Bosque Alegre, un espacio rodeado de árboles centenarios y naturaleza, cerca de la ciudad de Villa Carlos Paz.

La boda se realizó sin la presencia de los medios, pero este domingo ambos decidieron compartir en redes sociales las emotivas fotos del gran día.

image
Rocío Pardo y Nicolás Cabré.

En las imágenes se ve rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, disfrutando de cada instante. La pareja, que lleva casi dos años de relación, coincidió en que celebrar la boda en Córdoba fue “la mejor decisión juntos”.

Uno de los momentos más especiales de la noche lo protagonizó Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, que tuvo un rol central durante toda la celebración y se mostró feliz acompañando a su papá y a Rocío en este paso tan importante.

image
Rocío Pardo y Rufina.

La organización estuvo a cargo de un equipo de wedding planners y ambientadores que se encargaron de cada detalle, desde la carpa hasta el catering y la barra de tragos.

El jueves pasado, Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por Civil, donde Rufina también estuvo presente, en una ceremonia que también compartieron en las redes sociales.

