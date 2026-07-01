Facundo Medina recordó su infancia en Fiorito: "Es lindo representar a mi barrio"

Facundo Medina es una de las revelaciones de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y se ganó un lugar importante en la consideración del DT Lionel Scaloni. En medio de todo lo que está viviendo, recordó su infancia de Lomas de Zamora , más precisamente en Villa Fiorito , la cuna de Diego Maradona .

El defensor de la Albiceleste reconoció que le “daba vergüenza decir dónde vivía” porque siempre se lo asociaba al “10”, ya que era el nombre que aparecía en la charla después de decir Fiorito .

Como Maradona. De Fiorito al Mundial: Facundo Medina ya tiene su mural en el barrio

“A mí me daba vergüenza decir dónde vivía. Cuando le gente me preguntaba, yo decía de Lomas, pero siempre me retrucaban y me decían de qué parte. Recién ahí decía que era de Fiorito. Y siempre lo vinculaban con Diego Maradona. Y eso me daba vergüenza”, remarcó Medina durante una entrevista con la FIFA.

El actual lateral izquierdo del Olympique de Marsella tiene un lazo muy especial con su familia, especialmente por sus tíos, y es en ellos en quienes piensa cuando recuerda a Fiorito . “Lo que se viene a la cabeza de esos años es el esfuerzo de mis tíos, de ver cómo jugábamos al fútbol 5 entre nosotros y de cómo nos divertíamos”, remarcó.

mural medina fiorito El mural que tiene Facundo Medina en Villa Fiorito.

A su vez, el representante lomense en la máxima cita del deporte reconoció que es “lindo” representar a su barrio en un evento como la Copa del Mundo para seguir el legado de un ídolo como Diego Maradona. Medina es el tercer oriundo de Fiorito en un Mundial, ya que previamente lo lograron Héctor “Chirola” Yazalde, que jugó el de Alemania 1974, y Maradona, que disputó cuatro: España 1982, México 1986, Italia 1990 y EE.UU 1994.

Sobre eso, el chico que dio sus primeros pasos en el club Los Gauchitos de Fiorito comentó: “Es lindo representar mi barrio, la esencia y lo sigue generando Maradona”. Y concluyó: “En el barrio hay buenos jugadores, realmente muy buenos, pero por diferentes circunstancias o cuestiones que uno desconoce, se les hace muy difícil llegar”.

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Facundo Medina y Nicolás Tagliafico pelean por un lugar

La Selección Argentina continúa con sus entrenamientos de cara al encuentro del viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y una de las dudas de Scaloni está en el lateral izquierdo.

Con Nicolás Tagliafico recuperado de su lesión, es el candidato a arrancar de entrada, pero el buen nivel mostrado por Facundo Medina en los dos primeros partidos lo hace dudar al DT. Por eso, en el entrenamiento del martes, los dos formaron de los trabajos del equipo principal, al igual que Julián Álvarez y Lautaro Martínez (la otra duda) y Nicolás Otamendi, que es la opción en caso de Cristian Romero no llegue en condiciones al partido.