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1 de julio de 2026
Investigación.

Fiorito: indagarán al colectivero que atropelló y mató al ladrón que acababa de asaltarlo con un cuchillo

El chofer de la línea 271 está aprehendido y será indagado. Investigan si actuó en legítima defensa o si existió un exceso al embestir al delincuente.

El caso es investigado por la UFI 7 de Lomas de Zamora.

El caso es investigado por la UFI 7 de Lomas de Zamora.

El colectivero de la línea 271 que quedó aprehendido tras atropellar y matar a un delincuente que instantes antes lo habría asaltado a punta de cuchillo en Villa Fiorito, será indagado este miércoles en el marco de una investigación por posible "exceso en la legítima defensa".

Fuentes policiales informaron a La Unión que el hecho fue reportado el pasado martes, cuando personal del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre armado cometiendo un robo a un colectivo en la intersección de Murature e Islandia.

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Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, que más tarde fue identificado por un familiar como F. E. R. C., de 32 años.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor del interno de la línea 271, declaró que el delincuente había abordado la unidad y, utilizando un cuchillo, lo amenazó de muerte para robarle sus pertenencias. Entre ellas, su teléfono celular.

Siempre según el testimonio del chofer, una vez consumado el robo el asaltante descendió del colectivo. En ese momento, el conductor aceleró la marcha y lo embistió, provocándole heridas que le causaron la muerte en el acto.

Personal del servicio de emergencias 107 constató el fallecimiento del hombre, mientras que efectivos de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho.

Indagatoria en Lomas de Zamora

La causa quedó a cargo de la UFI 7 de Lomas de Zamora, que caratuló provisoriamente el expediente como "robo seguido de muerte" y dispuso la aprehensión del chofer, quien será indagado en las próximas horas.

Los investigadores intentarán determinar si el conductor actuó amparado por la legítima defensa o si, como se analiza en esta etapa de la investigación, existió un posible exceso en la legítima defensa.

La fiscalía deberá definir si pedirá que el conductor siga tras las rejas en condición de detenido, y si recupera la libertad tras el tragico hecho.

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