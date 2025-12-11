El barbero de Lomas de Zamora que le corta gratis el pelo a los jubilados quiere entrar a Gran Hermano

Con la seguridad que lo caracteriza, el barbero de Lomas Facundo Olivera (18) -que se hizo conocido por cortarles el pelo gratis a los jubilados - está en plena campaña para entrar en Gran Hermano Generación Dorada porque tiene el objetivo de poder regalarle a su familia la casa propia.

Si hay algo que sabe hacer muy bien Facundo es concretar sus ideas. Fue así que este año decidió cortarles gratis el pelo a los jubilados cuando vio el momento económico que estaban pasando y lo sigue haciendo cada lunes en su propia barbería "Sin Retroceso", ubicada en Lomas Este (en Alsina 2098) adonde recibe cada semana a unos 40 adultos mayores.

"Hice el video para entrar en GH y lo subí a todos lados. Me gustaría entrar para compartir y conocer a distintas personas. Que me conozcan más mis seguidores y la gente que no me conoce. Siento que puedo ser alguien bastante significante en la casa y más allá de jugar quiero ganar la casa para mi familia", expresó Facu que tiene más de 28 mil seguidores en Instagram.

Emprender siempre fue importante en su entorno y por eso siendo menor de edad logró tener su propia barbería y vivir de su trabajo. "Siempre fuimos de rebuscárnosla. Mi mamá tiene su local de bebés y yo tengo la barbería. Con eso la vamos llevando", contó el joven que vive con sus padres y su dos hermanas en Remedios de Escalada.

De la barbería en Lomas al casting de GH

Según contó Facundo, desde que hace unos años que tiene en mente entrar en la casa más famosa del país. "Lo de GH lo estaba pensando desde que tenía 15 años. Siempre lo vi como una posibilidad y me gusta mucho el programa, el formato por lo que sería un sueño poder ingresar", señaló convencido de lo que desea para el 2026.

Muy decidido, además de subir el video para entrar en la casa en sus redes, también contó que el martes que viene se presentará al casting presencial en CABA. "Este finde me voy a preparar. La verdad es que no tengo preparado qué decir, ni la ropa que me voy a poner, pero me parece que ser espontáneo es una buena estrategia", admitió.

Sobre su familia contó que lo apoyan muchísimo en este deseo de poder ser parte de Gran Hermano. "En mi casa les gusta el programa, siempre lo ven y les encantaría verme ahí participando en actividades y conviviendo con las demás personas", aseguró y admitió que eso lo deja tranquilo porque su familia se encargaría de las redes muy bien y del apoyo que todo participante necesita desde el afuera.

Mirá el video del casting para GH