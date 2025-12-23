martes 23 de diciembre de 2025
Por qué motivo Sofía Gonet se despide de las redes sociales

Sofía Gonet anunció que se despide de las redes sociales, el ámbito que la hizo popular, en medio de su escandalosa separación de Homero Pettinato.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde reúne un total de 916 mil seguidores, Sofía Gonet notificó que el motivo por el cual se aleja de las plataformas es para poder enfocarse en su salud mental.

Revelan el motivo del escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato
Homero Pettinato renunció en vivo en medio de su escándalo con Sofía Gonet

“Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar”, escribió en una imagen con fondo negro y letras blancas. “Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”, sentenció “La Reini”.

El posteo de Sofía Gonet en las redes sociales tras su separación de Homero Pettinato.

La separación de Sofía Gonet y Homero Pettinato

Desde hace ya unas semanas que la influencer se encuentra en el centro de la polémica por sus múltiples escándalos, entre ellos, su conflictiva relación con el streamer Homero Pettinato.

Desencadenado por una supuesta infidelidad, Sofía Gonet expuso conversaciones viejas en las cuales Homero se refería a ella de manera violenta, tildándola de “gato cascoteado”, entre otras cosas.

El streamer redobló la apuesta e hizo lo mismo con ella, explicándole a sus seguidores que sus palabras fueron producto de una relación tóxica con la influencer.

Para finalizar, Homero Pettinato volvió a referirse a ella en sus redes sociales, denunciando haber recibido llamados extorsivos en nombre de la influencer, pidiéndole dinero para no publicar más audios. Si bien no se confirmó que fuese ella quien estaba detrás de eso, él lo expuso para mostrar el calvario que vive desde el escándalo.

