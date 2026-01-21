Susto en Lomas de Zamora: quemaban ramas y se prendió fuego un poste

Un incendio de madrugada le provocó un gran susto a vecinos de Lomas de Zamora . El fuego en unas ramas alcanzó a un poste de luz. Intervinieron de urgencia los Bomberos Voluntarios de Lomas.

Todo ocurrió este miércoles a la madrugada en la calle Fray Luis Beltrán al 1500 , entre Oliver y Garibaldi , a una cuadra del límite con la localidad de Temperley . La tranquilidad de la noche se interrumpió por un siniestro inesperado.

Según pudo averiguar La Unión , un vecino prendió fuego un montículo de ramas y hojas que estaba sobre la vereda, pero las llamas se salieron de control y se propagaron a un poste de luz .

La escena era preocupante, porque el incendio se desarrollaba muy cerca de un árbol. Los vecinos llamaron de inmediato a los Bomberos de Lomas . Rápidamente se acercó al lugar una dotación con varios efectivos que pudieron controlar el fuego antes que se extendiera todavía más.

Susto en Lomas de Zamora por un incendio de madrugada: quemaron ramas y el fuego se extendió a un poste de luz. Ocurrió en Fray Luis Beltrán al 1500. pic.twitter.com/NVQVSEZyD5

Algunos vecinos salieron de sus casas en plena madrugada y grabaron el operativo con sus teléfonos celulares, quejándose de la irresponsabilidad de quien provocó el incendio.

Días de mucha acción para los Bomberos de Lomas

incendio Arduo trabajo de los Bomberos de Lomas de Zamora.

Desde el fin de semana, los Bomberos de Lomas tuvieron una gran cantidad de intervenciones por distintos asuntos. Debieron asistir a incendios y terribles accidentes de tránsito.

El domingo, un Citröen C3 Aircross y un Honda CRV chocaron violentamente en Hipólito Yrigoyen y Paso. El primero terminó volcado y los bomberos debieron asistir a los involucrados. Dos horas después, en la calle 25 de Mayo al 1300, acudieron al incendio de una vivienda y rescataron a una mujer mayor.

Por otro lado, en Garibaldi y Madrid, hubo otro choque y vuelco que terminó con un hombre y su hija heridos. Ambos habían sido impactados por otro auto que se dio a la fuga. Finalmente, este lunes, los Bomberos de Lomas tuvieron que apagar un incendio en un galpón ubicado en Garona al 1600, Lomas Oeste.