miércoles 18 de marzo de 2026
Escribinos
17 de marzo de 2026
Operativo.

Explotaban trabajadores en dos talleres clandestinos de Lanús: los detuvieron

Una pareja de peruanos captó a tres compatriotas por las redes sociales. Cuando viajaron a Argentina, comenzó la pesadilla y la explotación laboral. Allanamientos en Lanús.

Los talleres clandestinos estaban en Lanús. (Imagen ilustrativa)

Los talleres clandestinos estaban en Lanús. (Imagen ilustrativa)

La pareja de nacionalidad peruana captó a sus compatriotas en las redes sociales, quienes viajaron desde ese país hacia Argentina para trabajar en los inmuebles de la zona sur del Conurbano.

Lee además
Nahuel Losada valoró retomar el camino en el campeonalto.
Figura.

Losada: "Teníamos que acomodarnos en el torneo"
José María Canale, de Lanús a la Selección de Paraguay.
Reconocimiento.

Canale, convocado de Lanús a la Selección de Paraguay rumbo al mundial

Efectivos del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal investigaron al matrimonio y constataron que los involucrados también poseían un comercio en la zona del Abasto, donde vendían la ropa con inscripciones falsas confeccionadas por los damnificados.

Allanamientos en Lanús

En este sentido, el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ordenó los allanamientos a esos domicilios, en los cuales participó personal de la Secretaría de Trabajo la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Coordinación Nacional de Rescate.

Durante los operativos, se concretaron los rescates de las tres víctimas, al tiempo que el matrimonio fue arrestado y se incautaron elementos de relevancia para el expediente.

Los involucrados se encuentran a disposición del juez Luis Armella por infracción a la ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Temas
Seguí leyendo

Losada: "Teníamos que acomodarnos en el torneo"

Canale, convocado de Lanús a la Selección de Paraguay rumbo al mundial

Desde Lanús, amenazó con realizar un tiroteo masivo en una escuela: lo descubrió el FBI

Cayó una banda delictiva que robó $50 millones en 75 segundos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cayó una banda delictiva que robó $50 millones en 75 segundos.
Eran implacables.

Cayó una banda delictiva que robó $50 millones en 75 segundos

Las más leídas

Te Puede Interesar

El robo había quedado filmado.
Allanamiento.

Detienen en Turdera al acusado de un violento robo a una pareja en La Tablada