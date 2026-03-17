Explotaban trabajadores en dos talleres clandestinos de Lanús: los detuvieron

Tres personas que eran explotadas en dos talleres textiles clandestinos en Lanús fueron rescatadas y el matrimonio encargado de los lugares resultó detenido.

La pareja de nacionalidad peruana captó a sus compatriotas en las redes sociales, quienes viajaron desde ese país hacia Argentina para trabajar en los inmuebles de la zona sur del Conurbano.

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Efectivos del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal investigaron al matrimonio y constataron que los involucrados también poseían un comercio en la zona del Abasto, donde vendían la ropa con inscripciones falsas confeccionadas por los damnificados.

En este sentido, el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ordenó los allanamientos a esos domicilios, en los cuales participó personal de la Secretaría de Trabajo la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Coordinación Nacional de Rescate.

Durante los operativos, se concretaron los rescates de las tres víctimas, al tiempo que el matrimonio fue arrestado y se incautaron elementos de relevancia para el expediente.

Los involucrados se encuentran a disposición del juez Luis Armella por infracción a la ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.