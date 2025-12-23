Vecinos de Canning y San Vicente marchan contra Edesur por los reiterados cortes de luz

Vecinos de Canning y San Vicente se unieron para organizar una marcha pacífica para alzar la voz y hacer un reclamo en contra de Edesur debido a una infinidad de cortes de energía eléctrica que sufren en sus viviendas. La movilización se hará el sábado 27 de diciembre por la Ruta Provincial Nº58: la convocatoria es abierta a la comunidad .

“Basta de cortes de luz” es el eslogan que aparece en el flyer de difusión, dejando en claro que la problemática causada por la empresa encargada de la distribución y comercialización de la energía eléctrica es constante durante los últimos años y de manera ininterrumpida todos los meses.

La marcha vecinal , que se hará por el césped para no interferir el tráfico, comenzará a las 11 y tendrá como punto de encuentro la Rotonda de las Mujeres (Ruta Provincial Nº58 y la intersección con la calle Lacarra): una vez reunidos, se dirigirán hacia San Vicente para dar a conocer una situación preocupante y angustiante para miles de vecinos.

La Ruta Provincial Nº 58 funciona como una especie de corredor que une Canning con San Vicente. En dicho tramo, de aproximadamente 20 kilómetros de longitud, se encuentran ubicadas decenas de barrios cerrados que, con un promedio de 500 vecinos por conjunto residencial privado, sufren a diario una problemática que parece no tener solución a corto plazo.

Uno de los barrios afectados, que se sitúa a la vera de la ruta, es Cruz del Sur. Los casos de los vecinos Luis y Jorge dan una muestra clara de la situación angustiante que viven día a día, sin una respuesta concisa por parte de los responsables del servicio eléctrico, que profundiza la preocupación y el malestar en la comunidad.

En primera persona

“Vivo en el barrio desde 2013. Los cortes de luz, lamentablemente, existen desde siempre, pero hace unos meses se intensificó muchísimo: estamos teniendo entre 15 y 20 microcortes diarios que duran segundos o minutos, pero también aproximadamente una decena de cortes mensuales, con una duración mayor a las cuatro horas”, detalló Luis, con una mezcla de bronca e impotencia.

Luis aseguró que, en cada una de las ocasiones, se realizan las protestas correspondientes, pero Edesur les brinda el mismo número de reclamo que el día anterior. “A los días te envían un correo diciendo que el problema se solucionó, pero no es así. Yo tengo las capturas de pantalla que acreditan los días y horarios en los que se hicieron los reclamos por problemas con la luz, ya sea por corte o baja tensión”, admitió. Además, los vecinos efectuaron en varias oportunidades notas al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para dejar asentado el “pésimo servicio” que reciben los usuarios. Muchas promesas de solución, pero ninguna que se vuelva real.

“Me mudé al barrio hace cinco años y los comentarios de los vecinos respecto a la luz es que siempre hay problemas. Cada vez hay más casas, por lo que la situación empeora y la empresa no hace inversiones para hacerle frente a ese mayor consumo”, se sumó Jorge, que rápidamente aclaró que, para colmo, “el costo del servicio es carísimo, donde la tarifa incrementó más del 300 por ciento en los últimos dos años”.

En el caso de Cruz del Sur, casi todos los vecinos tienen grupo electrógeno para hacerle frente a la situación e, incluso, hay quienes optaron por la colocación de paneles solares. Todos esos gastos corrieron por parte de los usuarios damnificados. “Hace un mes se cortó la luz por 10 horas y, cuando regreso, fue en un voltaje excedido que arruinó tableros y artefactos eléctricos”, agregó Luis.

Con la movilización, los vecinos no sólo buscan visibilizar una problemática que arrastran desde hace años, sino también anticiparse a un escenario que asoma como complejo, ya que durante el verano es cuando el consumo energético alcanza sus picos más altos. El reclamo apunta a exigir respuestas concretas, inversiones reales y un servicio acorde a las circunstancias, pero también pretende ser una forma de defensa colectiva frente a una situación que afecta la vida cotidiana de miles de familias de la zona.

Para enviar reclamos, escribir a [email protected].