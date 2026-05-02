Se estrena "Hairspray", el musical protagonizado por Damián Betular

“Hairspray”, el clásico musical de Broadway i nspirado en la película homónima, llega al Teatro Coliseo a partir del próximo martes con un elenco excepcional encabezado por Damián Betular , quien debuta en el teatro en el icónico rol de Edna Turnblad.

Bajo la dirección de Fer Dente , a Damián Betular lo acompañan Alejandra Radano como Velma Von Tussle, Sofía Morandi como Barbie Von Tussle y Belén Bilbao como Tracy Turnblad.

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Sobre las tablas. Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia protagonizan "El estado de la unión"

El elenco se completa con Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy, Santiago Toledo y gran elenco.

La producción está a cargo de Club Media junto a Olga, que apuestan por un desarrollo en escena de escala internacional, pensado para emocionar, sorprender y hacer vibrar al público en cada función.

Damián Betular en un musical ambientado en los '60

Ambientada en los ‘60, la historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente que sueña con bailar en el programa de televisión más popular de Baltimore.

Con una energía arrolladora, humor y emoción, “Hairspray” celebra la diversidad, la inclusión y el poder de animarse a ser uno mismo. Un mensaje vigente, contado a través de canciones inolvidables como “Good Morning Baltimore”, “Welcome to the 60’s” y “You Can’t Stop the Beat”.

Bajo la dirección de Fer Dente, la obra despliega coreografías de alto impacto y un equipo creativo de primer nivel: Vanesa García Millán (coreografía), Eugenia Gil Rodríguez (dirección vocal), Marcelo Kotliar (adaptación), Laura Oliva (dirección de actores) y Damián Mahler (dirección musical).

MÁS INFO

Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125, Funciones de miércoles a sábados a las 20 y domingos a las 18. Entradas en Ticketek