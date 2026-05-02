sábado 02 de mayo de 2026
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2 de mayo de 2026
Sobre las tablas.

Se estrena "Hairspray", el musical protagonizado por Damián Betular

“Hairspray”, el musical inspirado en la película homónima, llega al Teatro Coliseo con la dirección de Fer Dente y Damián Betular como Edna Turnblad.

Damián Betular, en una nueva aventura.&nbsp;

Damián Betular, en una nueva aventura. 

“Hairspray”, el clásico musical de Broadway inspirado en la película homónima, llega al Teatro Coliseo a partir del próximo martes con un elenco excepcional encabezado por Damián Betular, quien debuta en el teatro en el icónico rol de Edna Turnblad.

Bajo la dirección de Fer Dente, a Damián Betular lo acompañan Alejandra Radano como Velma Von Tussle, Sofía Morandi como Barbie Von Tussle y Belén Bilbao como Tracy Turnblad.

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El elenco se completa con Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy, Santiago Toledo y gran elenco.

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El elenco que acompaña a Damian Betular.

El elenco que acompaña a Damian Betular.

La producción está a cargo de Club Media junto a Olga, que apuestan por un desarrollo en escena de escala internacional, pensado para emocionar, sorprender y hacer vibrar al público en cada función.

Damián Betular en un musical ambientado en los '60

Ambientada en los ‘60, la historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente que sueña con bailar en el programa de televisión más popular de Baltimore.

Con una energía arrolladora, humor y emoción, “Hairspray” celebra la diversidad, la inclusión y el poder de animarse a ser uno mismo. Un mensaje vigente, contado a través de canciones inolvidables como “Good Morning Baltimore”, “Welcome to the 60’s” y “You Can’t Stop the Beat”.

Bajo la dirección de Fer Dente, la obra despliega coreografías de alto impacto y un equipo creativo de primer nivel: Vanesa García Millán (coreografía), Eugenia Gil Rodríguez (dirección vocal), Marcelo Kotliar (adaptación), Laura Oliva (dirección de actores) y Damián Mahler (dirección musical).

MÁS INFO

Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125, Funciones de miércoles a sábados a las 20 y domingos a las 18. Entradas en Ticketek

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