sábado 16 de mayo de 2026
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16 de mayo de 2026
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Talleres de Escalada superó a San Martín en Burzaco y se mete en la pelea grande en la Primera B

Talleres de Escalada se impuso con autoridad sobre San Martín de Burzaco con goles de Ignacio Colombini y Mateo Muñoz. De esta manera, quedó a tiro de la punta.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Talleres de Escalada se pone el traje de candidato en la Primera B.

Talleres de Escalada se pone el traje de candidato en la Primera B.

Talleres de Escalada se pone el traje de candidato en la Primera B.

Talleres de Escalada se pone el traje de candidato en la Primera B.

Talleres de Escalada gana cómodamente en Burzaco y se anima a soñar.

Talleres de Escalada gana cómodamente en Burzaco y se anima a soñar.

Talleres de Escalada gana cómodamente en Burzaco y se anima a soñar.

Talleres de Escalada gana cómodamente en Burzaco y se anima a soñar.

Talleres de Escalada supera a San Martín de Burzaco al término del primer tiempo.

Talleres de Escalada supera a San Martín de Burzaco al término del primer tiempo.

Talleres de Escalada supera a San Martín de Burzaco al término del primer tiempo.

Talleres de Escalada supera a San Martín de Burzaco al término del primer tiempo.

Talleres de Escalada ty San Martin, y lindo partido en el Boga.

Talleres de Escalada ty San Martin, y lindo partido en el Boga.

Talleres de Escalada ty San Martin, y lindo partido en el Boga.

Talleres de Escalada ty San Martin, y lindo partido en el Boga.

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Talleres pisó fuerte en Burzaco y se prende en la lucha por el campeonato

Talleres de Escalada venció con autoridad a San Martín de Burzaco por 2 a 0 como visitante, sumó tres puntos de oro y quedó a un paso de la cima de la Primera B. Con goles de Ignacio Colombini y Mateo Muñoz logró un triunfo clave y quedó a cuatro puntos de los líderes de la categoría.

El encuentro en el estadio Francisco Boga comenzó con una alta intensidad por parte del Tallarín. Desde el pitazo inicial, el planteo ofensivo de la visita incomodó las líneas de San Martín de Burzaco, que no lograba hacer pie en el mediocampo.

La apertura del marcador llegó tras una gran jugada colectiva que agarró mal parada a la defensa local. Con una definición certera dentro del área, Ignacio Colombini definió ante la salida de Maximiliano Gagliardo para estampar el 1 a 0 y justificar su superioridad en los primeros 45 minutos.

De esta manera, Talleres trasladó toda la presión al dueño de casa. San Martín fue pura instrascendencia, ya que sintío el nerviosismo de su gente. Si no fuera por la ineficacia de sus delanteros, el conjunto de Escalada liquidaba el partido en el primero tiempo.

Segundo Tiempo: Control, efectividad y liquidación

En el complemento, San Martín adelantó sus líneas empujado por la necesidad del empate y la localía. Sin embargo, careció de ideas claras para romper el cerrojo defensivo de la visita.

Talleres, replegado de forma inteligente, apostó al contragolpe para liquidar el pleito. La efectividad no falló: tras una rápida réplica, el Albirrojo clavó el 2 a 0 definitivo a través de una gran definición de Mateo Muñoz que sentenció el partido. Los minutos restantes sirvieron para que la visita manejara los tiempos del balón ante la desesperación del rival.

Realidad de cara al título

Con esta victoria, Talleres de Escalada alcanzó las 28 unidades y se mete de lleno en la pelea por la punta del campeonato de la Primera B. El equipo demuestra solidez futbolística y chapa de candidato, dejando claro que peleará el ascenso directo hasta las últimas consecuencias.

A propósito, aprovechó el empate de Arsenal de Sarandí ante Liniers y de Villa Dalmine ante la UAI Urquiza para quedar a cuatro puntos de la cima en las posiciones. En la próxima fecha, Talleres recibirá a Sportivo Italiano en otro duelo crucial. Así los dirigidos por Lucas Licht se animan a soñar en grande en la Primera B.

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!!GANOOOOOÓ TALLERES!!

El Tallarín se impuso por 2 a 0 sobre San Martín en Burzaco y se mete en la pelea grande en la Primera B

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Cerca del descuento

Rodrigo Velázquez probó de afuera del área y su remate se fue cerca del arco defendido por Mauro Casoli. Estuvo cerca San Martín del descuento.

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!!!GOOOOL DE TALLERES!!!

El ingresado Mateo Muñoz definió con sutileza ante la salida de Gagliardo y pone el 2 a 0 para Talleres de Escalada.

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San Martín estuvo cerca del empate

Buen disparo de Sergio Modón que contuvo Mauro Casoli. Fue la primera llegada de peligro de San Martín de Burzaco en el partido.

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Talleres se perdió el segundo

El tallarín no estuvo fino para ponerse 2 a 0 arriba. Falló Matías Samaniego en un mano a mano con Gagliardo. El equipo de Lucas Licht está cerca de liquidarlo.

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Comenzó el segundo tiempo

San Martín de Burzaco y Talleres de Escalada ya juegan los segundos 45 minutos en el Francisco Boga.

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Final del primer tiempo

Talleres de Escalada vence por 1 a 0 a San Martín de Burzaco con gol de Ignacio Colombini.

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!!!GOOOOOL DE TALLERES¡¡¡

Luego de un pase en profundidad, Matías Samaniego aprovechó y habilitó a Ignacio Colombini para que defina por encima del arquero Maximiliano Gagliardo. Lo gana Talleres por 1 a 0.

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Buena combinación de Talleres en ataque

Fernando Enrique habilitó a Sebastián Gallardo, quien de zurda elevó su remate por arriba del travesaño. Talleres sigue siendo más que San Martín pero no encuentra el gol.

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Reventó el travesaño

Talleres es más que San Martín en el inicio. Isaias Cavarielli metió un zurdazo que se estrelló en el travesaño. El albirrojo no puede quebrar el cero, pero ya lo merece.

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Talleres cerca del primero

El tallarín tuvo la primera clara de peligro con un desborde de Milton Cantero, pero Isaias Ciavarelli no llegó conectar de la mejor manera y controló Maximiliano Gagliardo.

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Comenzó el partido

Ya juegan San Martín de Burzaco y Talleres de Escalada por la fecha número 16 de la Primera B Metropolitana.

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Ya se viene San Martín de Burzaco ante Talleres de Escalada

Formaciones confirmadas:

San Martín (Burzaco): Maximiliano Gagliardo; Sergio Modón, Richard Lazarev, David Orellana, Nicolás Barrera, Nicolás Guana; Rodrigo González, Rodrigo Peralta, Cipriano Treppo; Rodrigo Velázquez y Braian Chávez. DT: Federico Scurnik.

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Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Nahuel Gallardo, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Milton Cantero, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaias Ciavarelli; Matías Samaniego e Ignacio Colombini. DT: Lucas Licht.

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Arbitro: Marcos Recalde.

Cancha: San Martín (B).

TV: LPF Play.

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