Talleres de Escalada superó a San Martín en Burzaco y se mete en la pelea grande en la Primera B

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Talleres pisó fuerte en Burzaco y se prende en la lucha por el campeonato

Talleres de Escalada venció con autoridad a San Martín de Burzaco por 2 a 0 como visitante, sumó tres puntos de oro y quedó a un paso de la cima de la Primera B. Con goles de Ignacio Colombini y Mateo Muñoz logró un triunfo clave y quedó a cuatro puntos de los líderes de la categoría.

El encuentro en el estadio Francisco Boga comenzó con una alta intensidad por parte del Tallarín. Desde el pitazo inicial, el planteo ofensivo de la visita incomodó las líneas de San Martín de Burzaco, que no lograba hacer pie en el mediocampo.

La apertura del marcador llegó tras una gran jugada colectiva que agarró mal parada a la defensa local. Con una definición certera dentro del área, Ignacio Colombini definió ante la salida de Maximiliano Gagliardo para estampar el 1 a 0 y justificar su superioridad en los primeros 45 minutos.

De esta manera, Talleres trasladó toda la presión al dueño de casa. San Martín fue pura instrascendencia, ya que sintío el nerviosismo de su gente. Si no fuera por la ineficacia de sus delanteros, el conjunto de Escalada liquidaba el partido en el primero tiempo.

Segundo Tiempo: Control, efectividad y liquidación

En el complemento, San Martín adelantó sus líneas empujado por la necesidad del empate y la localía. Sin embargo, careció de ideas claras para romper el cerrojo defensivo de la visita.

Talleres, replegado de forma inteligente, apostó al contragolpe para liquidar el pleito. La efectividad no falló: tras una rápida réplica, el Albirrojo clavó el 2 a 0 definitivo a través de una gran definición de Mateo Muñoz que sentenció el partido. Los minutos restantes sirvieron para que la visita manejara los tiempos del balón ante la desesperación del rival.

Realidad de cara al título

Con esta victoria, Talleres de Escalada alcanzó las 28 unidades y se mete de lleno en la pelea por la punta del campeonato de la Primera B. El equipo demuestra solidez futbolística y chapa de candidato, dejando claro que peleará el ascenso directo hasta las últimas consecuencias.

A propósito, aprovechó el empate de Arsenal de Sarandí ante Liniers y de Villa Dalmine ante la UAI Urquiza para quedar a cuatro puntos de la cima en las posiciones. En la próxima fecha, Talleres recibirá a Sportivo Italiano en otro duelo crucial. Así los dirigidos por Lucas Licht se animan a soñar en grande en la Primera B.