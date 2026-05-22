Quiénes son los nominados en Gran Hermano luego del repechaje

Nominados en Gran Hermano.

La Gala de la Nominación de Gran Hermano Generación Dorada solo tuvo a los “originales”. Algunos de ellos, dando por hecho que se venía una placa negativa, se nominaron entre sí con la intención de que sea eliminado alguien de peso en el certamen de Telefe.

Titi Tcherkaski, líder de la semana, tuvo inmunidad, y la eliminación será el próximo lunes 25 de mayo por la pantalla de Telefe y con la conducción de Santiago del Moro.

Los nominados de la semana son Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso.

Embed Todos los votos en Gran Hermano Tamara Paganini: 2 para Mariela y 1 para Steffany.

Yanina Zilli: 2 para Tamara y 1 para Juanicar. Luana Fernández*: 2 para La Bomba Tucumana y 1 para Hanssen. *votos anulados por Danelik Galazán. Gladys La Bomba Tucumana: 2 para Cinzia y 1 para Luana. Cinzia Francischiello: 2 para Steffany y 1 para Charlotte. Emanuel di Gioia: 2 para Hansssen y 1 para Juanicar. image Placa de Gran Hermano. Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Juan Carlos y 1 para Cola. Manuel Ibero: 2 para Eduardo y 1 para Zunino. Eduardo Carrera: 2 para Hanssen y 1 para Cinzia. Titi Tcherkaski: 2 para Eduardo y 1 para La Bomba Tucumana. Franco Zunino: 2 para Hanssen y 1 para Juanicar. Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Mariela y 1 para Eduardo.

Compartí esta nota en redes sociales:







