viernes 22 de mayo de 2026
Escribinos
22 de mayo de 2026
Todo o nada

Quiénes son los nominados en Gran Hermano luego del repechaje

Los 12 jugadores “originales” fueron al confesionario del certamen de Telefe y se armó una nueva palca negativa en Gran Hermano Generación Dorada.

Nominados en Gran Hermano.&nbsp;

Nominados en Gran Hermano. 

Titi Tcherkaski, líder de la semana, tuvo inmunidad, y la eliminación será el próximo lunes 25 de mayo por la pantalla de Telefe y con la conducción de Santiago del Moro.

Lee además
Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yipio y Lola Tomaszeuski 
Otra oportunidad.

Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yipio y Lola volvieron a GH
 Santiago del Moro presentó a nueve nuevos participantes. 
Unas fichas.

Quiénes son los nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano

Los nominados de la semana son Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso.

Embed

Todos los votos en Gran Hermano

Tamara Paganini: 2 para Mariela y 1 para Steffany.

Yanina Zilli: 2 para Tamara y 1 para Juanicar.

Luana Fernández*: 2 para La Bomba Tucumana y 1 para Hanssen. *votos anulados por Danelik Galazán.

Gladys La Bomba Tucumana: 2 para Cinzia y 1 para Luana.

Cinzia Francischiello: 2 para Steffany y 1 para Charlotte.

Emanuel di Gioia: 2 para Hansssen y 1 para Juanicar.

image
Placa de Gran Hermano.

Placa de Gran Hermano.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Juan Carlos y 1 para Cola.

Manuel Ibero: 2 para Eduardo y 1 para Zunino.

Eduardo Carrera: 2 para Hanssen y 1 para Cinzia.

Titi Tcherkaski: 2 para Eduardo y 1 para La Bomba Tucumana.

Franco Zunino: 2 para Hanssen y 1 para Juanicar.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Mariela y 1 para Eduardo.

Temas
Seguí leyendo

Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yipio y Lola volvieron a GH

Quiénes son los nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano

Así fue la presentación de Charlotte Caniggia en Gran Hermano

Repechaje en GH: los participantes revelaron quiénes quieren que vuelvan a la casa

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Skay Beilinson, en Temperley. 
Recomendados.

Finde en Lomas de Zamora: Skay Beilinson, Pez y La Chilinga

Las más leídas

Te Puede Interesar

Leonardo Lemos aclaró la situación con respecto a los lesionados de Los Andes.
Entre algodones.

La aclaración de Leonardo Lemos sobre las lesiones en Los Andes