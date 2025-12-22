Un camión arrastró cables en Lomas de Zamora y se electrocutó un obrero

El barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora fue escenario de un terrible incidente. Un camión arrastró cables de luz y un obrero sufrió una descarga eléctrica que lo mandó al hospital.

Todo ocurrió este sábado en el cruce de la avenida 102 y la calle Capitán Rubén Martell , a metros del Arroyo Santa Catalina. En el lugar había una obra en construcción con obreros trabajando.

Según pudo averiguar La Unión , el camión pasó por un espacio muy angosto y terminó arrancando los cables de luz de la cuadra. Como si fuera poco, uno de esos cables le provocó una descarga eléctrica a uno de los trabajadores . Se trataba de un joven de 20 años.

Enseguida se organizó un operativo de asistencia en el lugar del accidente . Llegó una ambulancia, personal de Defensa Civil y efectivos policiales de la jurisdicción.

Mientras atendían al obrero herido, Defensa Civil se ocupó de colocar un perímetro en el lugar para que los vecinos no pasaran por el sector de peligro. Minutos después, llegó una cuadrilla de Edesur para encargarse de la situación.

Por su parte, el obrero electrocutado tuvo que ser trasladado al Hospital Gandulfo, en Lomas de Zamora, según informaron fuentes oficiales a La Unión.