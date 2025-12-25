La comparsa Guariló nació una noche de Navidad en Lomas de Zamora: hoy celebra sus 19 años

En las primeras horas de un día como hoy, pero hace 19 años, la comparsa Guariló nacía en Lomas casi de manera espontánea. Cuando el barrio celebraba la Navidad , Alejandro Moore, Alan Moore y Bachi se reunieron en Portela y Tucumán para tocar candombe: esa pasión dio origen a un grupo musical que se transformó en un símbolo del distrito.

Desde aquel primer encuentro, Guariló no dejó de sonar. Todos los sábados, hasta la actualidad, los tambores resuenan en la Plaza Grigera. Con el paso del tiempo, la comparsa se convirtió en una escuela de tocadores en la zona Sur, transmitiendo la cultura del candombe y formando nuevas generaciones de músicos y bailarines .

Guariló se destaca por interpretar candombe de estilo afrouruguayo, una expresión que “se vive en la calle y en movimiento, como un desfile popular”. Su base es el toque Cuareim, una de las corrientes tradicionales del candombe uruguayo, la cual se caracteriza por el encuentro, el sonido del tambor y la ocupación del espacio público como lugar de celebración.

A través de la música y la danza, la comparsa lomense busca visibilizar el candombe, la cultura afrouruguaya y afroargentina. “El espacio que ocupamos es para compartir y, sobre todo, para pasarla bien entre vecinos ”, indicaron, con firmeza.

Los tambores resuenan en las calles de Lomas.

Sin dudas, a lo largo de estas casi dos décadas, la comparsa vivió muchas anécdotas que marcaron a cada uno de los músicos que son o fueron parte de Guariló. Mauro “el Garrafa” Vidal contó que la pasión colectiva llevó a muchos de los integrantes de la comparsa a viajar a Uruguay para vivir el candombe en su lugar de origen, profundizando el aprendizaje y el vínculo con la tradición. “Además, Guariló tuvo el privilegio de traer a Lomas a grandes referentes del candombe uruguayo como Eduardo Da Luz, Malumba Giménez, Jhony Nevez, Cococho Pereira, Hurón Silva y Aníbal Pintos”, acotó.

Para celebrar sus 19 años de historia, Guariló invitó a todos los lomenses a sumarse al festejo que se realizará hoy, a partir de las 18, en un nuevo encuentro abierto donde volverán a sonar los tambores. Será, sin dudas, una jornada para celebrar el recorrido, agradecer el acompañamiento y reafirmar que, en Lomas, el candombe sigue más vivo que nunca.

Para finalizar, la comparsa decidió dejarles un mensaje a los vecinos de Lomas: “Las puertas de Guariló están abiertas. No hace falta tener experiencia previa ni para tocar ni para bailar; sólo ganas de compartir”. Un claro ejemplo de que la música funciona como puente para construir comunidad.