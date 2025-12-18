Banfield preguntó por Valentino Simoni, el joven delantero rionegrino de Boca

Los partidos que la División Reserva de Boca Juniors disputó en las últimas semanas en el estadio Florencio Sola , no pasaron desapercibidos para la CD y la Secretaría Técnica de Banfield . Hay muchos valores interesantes en el equipo de Mariano Herrón y que varios clubes de la Liga Profesional siguen de cerca. En el Taladro pusieron los ojos en Valentino Simoni.

El atacante de 21 años, oriundo de Cipolletti, Río Negro, disputó 36 partidos a lo largo de la temporada 2025, marcó 13 goles y dio una asistencia. Entre la Copa Proyección Apertura (15) y Clausura (14), estuvo presente en 29 encuentros. Más otro siete en Play-Offs (tres por el Apertura y cuatro por el Clausura). Si bien no debutó en Primera División, fue al banco frente a Tigre en el último partido del Torneo Clausura disputado en la Bombonera.

Valentino Simoni llegó a Boca Juniors a fines de 2016 junto con su hermano Tiago, lateral derecho, tras realizar una prueba en Plaza Huincul. Ganó múltiples títulos en las categorías formativas, entre los que se destaca la Copa Intercontinental 2023. Anotó uno de los goles de la final de la Copa Proyección Clausura ante Gimnasia y Esgrima La Plata (2-2), que por penales le dio el título al Xeneize. Y días después levantó el Trofeo de Campeones contra Vélez Sarsfield (2-0), también en Peña y Arenales.

El rionegrino ya había tenido protagonismo en la Reserva en 2021, anotando los dos goles decisivos para la consagración del entonces equipo de Hugo Ibarra ante Arsenal de Sarandí. Meses después sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y sufrió un lógico retroceso en su camino a la Primera División

Banfield no es el único club interesado en el promisorio delantero. Desde la Primera Nacional también lo busca Chacarita Juniors. El que tendrá la última decisión será Boca Juniors, que tiene dos alternativas: o lo suben al plantel de Claudio Úbeda o lo cede a préstamo para “foguearlo” por una temporada. Si se da lo último, Banfield asoma como una buena vidriera para el joven goleador patagónico para mostrarse y volver a Brandsen 805.

En Banfield sobran delanteros

Algo similar hizo el Taladro con Tomás Nasif (River Plate), que arrancó encendido, pero que una lesión lo marginó por un largo tiempo. Sin embargo, el cordobés tiene el aval del Millonario para otro préstamo en Peña y Arenales.

El cupo de delanteros está elevado en el plantel. Cuando arrancó la temporada con la conducción de Ariel Broggi contaba con Tomás Nasif, Bruno Sepúlveda, Marcos Arturia y Agustín Alaniz. Estos dos últimos no fueron tenidos en cuenta por el entrenador Pedro Troglio en el Torneo Clausura. Nasif y Sepúlveda atravesaron procesos largos de recuperación por lesiones de consideración. Además, se le hizo primer contrato al juvenil Tiziano Perrotta, de la Reserva.

En el mercado de pases de julio se sumaron a Rodrigo Auzmendi, Mauro Méndez y Julio Furch -todos con trato hasta diciembre de 2026-; los dos primeros fueron los más utilizados, mientras que el restante es una incógnita.