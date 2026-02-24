Se viene el último de Marcelo Gallardo: los antecedentes de Banfield-River

Marcelo Gallardo anunció que dirigirá su último partido frente a Banfield , este jueves y lo que suceda en la cancha de River es una incógnita dada la realidad disímil que atraviesan ambos equipos.

En noviembre del 2024 jugaron por última vez: fue triunfo de River, por 3-1, con goles en el primer tiempo: 45m Pablo Solari (R); y en el segundo tiempo: 1m Pablo Solari (R); 38m Leandro Garate (B); 45 (+7)m Miguel Ángel Borja (R). En ese entonces ocupaban los bancos el propio muñeco Gallardo en River y Gustavo Munúa en el Taladro.

En febrero del 2024, también con Munúa en Banfield, pero con Martín Demichelis de lado del Millonario, también se cruzaron y fue empate 1-1 con un cierre lleno de emociones: Braian Galván puso el 1-0 a los 39' del segundo tiempo y Pablo Solari, de cabeza, marcó el empate sobre la hora.

En el torneo 2023, Banfield cayó 4-1 (Miltón Giménez // Beltrán x2, Solari y Rondón); y en la Copa 2023 fue 1-1 (Ignacio Rodríguez / Pablo Solari).

Dos años antes, en 2022, el Taladro había dejado su marca en el Monumental. Dirigido por Claudio Vivas, se plantó de igual a igual, Alejandro Cabrera abrió el marcador, Miguel Borja marcó el 1-1 parcial y Julián Palacios selló un triunfo importantísimo ante el equipo del muñeco Gallardo.

En la era Profesional jugaron 102 partidos con 54 triunfos de River Plate (200 goles), 21 victorias de Banfield (125 tantos) y 27 empates.

Cuándo y donde juegan

El partido entre River Plate y Banfield se llevará a cabo este jueves 26 de febrero a las 19:30 en el Estadio Mas Monumental, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. River busca reaccionar tras tantas derrotas y tendrá el sabor especial de ser la despedida de Marcelo Gallardo, ídolo del Millonario en el banco de técnico, mientras que Banfield buscará mantener su moral alta tras el contundente 3-0 frente a Newell's. Arbitrará Hernán Mastrángelo.