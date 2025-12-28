domingo 28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025
Aire libre.

El Parque de Lomas, el corazón verde de la ciudad que nació a mediados de los 60

También conocido como el Eva Perón, el Parque de Lomas fue sumando actividades y servicios y hoy es visitado por miles de vecinos y deportistas cada día.

Sergio Lapegüe
Por Sergio Lapegüe
El Parque de Lomas recibe a miles de vecinos todos los días.

El Parque de Lomas recibe a miles de vecinos todos los días.

Este fin de año la economía aprieta, como casi siempre, pero aun así muchos ya deben estar contando los días para tomarse ese descanso tan esperado. Hacer las valijas, cambiar de aire, cortar con la rutina. En ese sentido, somos privilegiados, me incluyo.

Enero en Lomas de Zamora

Claro que no todos corren con la misma suerte: por trabajo, compromisos o un presupuesto ajustado, habrá quienes atraviesen enero sin moverse de Lomas de Zamora. La idea no suena tentadora, pero nuestro distrito tiene espacios que permiten pasar el verano de otra manera, al aire libre, sin que el calor y el hastío se vuelvan insoportables.

Hoy quiero detenerme en el pulmón verde por excelencia del partido: el Parque Municipal. Un lugar pensado para mucho más que caminar o hacer ejercicio. Es, ante todo, un refugio. Un sitio para bajar revoluciones, despejar la cabeza y reencontrarse con algo más simple. Ese “cable a tierra” que tanto falta en tiempos de agendas saturadas, pantallas constantes y urgencias permanentes.

La historia del Parque de Lomas comenzó en 1960

Actualmente conocido como Parque Eva Perón o Parque de Lomas, este espacio nació a mediados de la década del 60. Desde su concepción fue pensado como un parque de acceso libre y gratuito, bajo administración municipal. El predio original abarcaba un amplio triángulo delimitado por Molina Arrotea, Juan XXIII, Francisco Siritto, Caseros, Frías e Isla Soledad. En su interior, como una línea caprichosa que lo atraviesa, corre el arroyo del Rey, afluente de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Más allá de su valor urbano y ambiental, el parque tiene para mí una carga afectiva especial. A mediados de los años 70, con los amigos del ENAM, era el punto de encuentro obligado para interminables partidos de fútbol. Todavía resulta fácil recordar la escena clásica: la pelota que terminaba en el arroyo y la incómoda pregunta sobre quién se animaba a ir a buscarla. También estaban, como hoy, la pista de atletismo y el gimnasio. Con el tiempo creció y se modernizó. El Polideportivo sumó mejores instalaciones y mayor oferta para distintas disciplinas.

Hoy el parque es una referencia para quienes buscan entrenar, descansar o simplemente regalarse un rato lejos de los problemas diarios. En pleno enero, cuando el verano empuja a salir del encierro, conviene mirar alrededor y aprovechar lo que tenemos a mano. A veces, el mejor plan está más cerca de lo que creemos.

