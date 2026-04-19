Michael Fox , sobre las versiones de su muerte: "¿Qué carajos? Estoy bien"

El actor Michael Fox usó sus redes sociales para aclarar que está vivo y en buen estado de salud, después de que se publicara un informe de la cadena CNN que aseguraba que la estrella de la película “Volver al Futuro” había fallecido.

CNN publicó por error el martes pasado una noticia y un video titulados 'Recordando la vida del actor Michael Fox', en el que daba a entender que la estrella de cine había muerto.

Tras darse cuenta de la publicación, la cadena retiró la información de las plataformas. En un comunicado, admitió el error y pidió disculpas a Michael Fox y su familia.

Con su característico sentido del humor, el actor usó su cuenta de Threads para preguntar al público cómo reaccionaría a la noticia de su propia muerte.

"Cambias a MNSBC, o como se llamen ahora; te echas agua hirviendo en el regazo; llamas a tu esposa, con suerte estará preocupada pero tranquilizadora; te relajas, esto pasa una vez al año; o te preguntas, ¿qué carajos? Pensé que el mundo se acababa, pero al parecer solo soy yo y estoy bien. Con cariño, Mike", escribió en la plataforma de redes sociales.

La noticia de su supuesto fallecimiento contrastó con una aparición en público del actor el pasado martes en Los Ángeles para promocionar la temporada tres de la serie de comedia de Apple TV 'Shrinking'.

Michael Fox fue diagnosticado a los 29 años con el Mal de Parkinson. Desde entonces, dedicó gran parte de su carrera a concienciar sobre esta enfermedad.