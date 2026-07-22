miércoles 22 de julio de 2026
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22 de julio de 2026
¿Qué onda?

El escueto pedido de disculpas de Rosalía tras su video sobre la Selección Argentina

Rosalía publicó un mensaje tras su polémico video contra la Selección Argentina que generó la bronca de sus fans antes de sus shows en el Movistar Arena.

Rosalía pdió disculpas.&nbsp;

Rosalía pdió disculpas. 

El video difundido por la modelo de contenido para adultos celebraba el triunfo de España sobre la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 y se tildaba a los argentinos de "perlas", al igual que el título de una de las canciones más populares de la artista. En ese contexto, “perla” se utiliza de forma irónica para describir a alguien que provoca decepción y en quien no se puede confiar.

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Aquel término, que suele ser utilizado para referirse a personas poco confiables o problemáticas, despertó una ola de indignación entre sus fanáticos argentinos, quienes lo sintieron como una burla sin sentido que se suma a la gran campaña anti-Argentina que creció en redes durante las últimas semanas.

Muchos de los fans dolidos por el gesto de la cantante intentaron pedir una devolución de las entradas del espectáculo programado para los próximos días, como forma de expresión. Sin embargo, la plataforma de tickets no permitió que eso fuera posible. De esta forma, algunos optaron por vender las entradas o presentarse con el fin de abuchear el show de la española.

El posteo luego del video contra la Selección Argentina.

El posteo luego del video contra la Selección Argentina.

El pedido de disculpas de la cantante a sus fans argentinos

La cantante decidió enfrentar la polémica y escribió un "pedido de disculpas" a sus seguidores argentinos, argumentando que no se dio cuenta de lo que compartía. A través de sus historias de Instagram y con una bandera argentina en el centro, sostuvo: "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía".

Por último, cerró con emojis con lágrimas: "Perdoooonnnnn".

Sin embargo, su disculpa no bastó para recomponer su relación con sus fans argentinos y las críticas hacia ella continúan creciendo.

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