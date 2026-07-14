Tomás Dente contra su hermano Fernando Dente: "Se acostaba con..."

El extenso conflicto entre los hermanos Tomás Dente y Fernando Dente sumó un nuevo y escandaloso capítulo. El conductor del canal Net TV tuvo declaraciones explosivas contra el director teatral y hasta se animó a revelar un presunto romance del actor.

La bronca de Tomás Dente comenzó tras un comentario de Carla Czudnowsky . Aunque el conductor aseguró que habló con la panelista de LAM y aclaró la situación, el conflicto derivó en un fuerte descargo contra Fernando Dente.

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Según relató en su programa, se enteró de que su hermano habría estado hablando mal de él a sus espaldas luego que de varios medios lo buscaran por este tema.

"Este tipo, que es Fernando Dente , anda diciendo barbaridades de mí y yo me entero de todo. Anda diciendo que yo, de chiquitos, le pegaba y lo abusaba", disparó con indignación.

Hoy Tomas dijo que Fernando Dente, su hermano, se acostaba con el papá de su mejor amiga para que lo pongan en una obra de teatro En 2019 Fernando conto en Revista Gente que tuvo una relacion con un hombre 24 años mayor que él pic.twitter.com/i9fAFMdNAg

Y siguió: "Es un cuentista y un fabulador absoluto. Cuando le preguntan por mí dice 'lo de Tomás es algo muy íntimo y privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta. Mentiroso hijo de p…".

Tomás Dente habló de todo

Para marcar distancia de su hermano, Tomás Dente aseguró que él se gana sus propios espacios de trabajo con esfuerzo y sacó a la luz una historia amorosa de Fernando Dente hasta ahora desconocida en los medios.

Tomas Dente habló de todo.

"Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga, sin que su mejor amiga supiera, para tener una obra de teatro", reveló en Net TV,

En LAM, Pilar Smith aseguró que la acusación hacía referencia al director de la obra Casi normales. El exitoso musical fue protagonizado por Fernando Dente, se estrenó en 2012.