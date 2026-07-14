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14 de julio de 2026
Se pudrió todo.

Tomás Dente contra su hermano Fernando Dente: "Se acostaba con..."

Los hermanos Tomás Dente y Fernando Dente volvieron a quedar en el centro de la polémica y ahora el conductor ventiló intimidades del actor.

Tomas Dente contra Fernando Dente.&nbsp;

Tomas Dente contra Fernando Dente. 

El extenso conflicto entre los hermanos Tomás Dente y Fernando Dente sumó un nuevo y escandaloso capítulo. El conductor del canal Net TV tuvo declaraciones explosivas contra el director teatral y hasta se animó a revelar un presunto romance del actor.

La bronca de Tomás Dente comenzó tras un comentario de Carla Czudnowsky. Aunque el conductor aseguró que habló con la panelista de LAM y aclaró la situación, el conflicto derivó en un fuerte descargo contra Fernando Dente.

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Según relató en su programa, se enteró de que su hermano habría estado hablando mal de él a sus espaldas luego que de varios medios lo buscaran por este tema.

"Este tipo, que es Fernando Dente, anda diciendo barbaridades de mí y yo me entero de todo. Anda diciendo que yo, de chiquitos, le pegaba y lo abusaba", disparó con indignación.

Y siguió: "Es un cuentista y un fabulador absoluto. Cuando le preguntan por mí dice 'lo de Tomás es algo muy íntimo y privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta. Mentiroso hijo de p…".

Tomás Dente habló de todo

Para marcar distancia de su hermano, Tomás Dente aseguró que él se gana sus propios espacios de trabajo con esfuerzo y sacó a la luz una historia amorosa de Fernando Dente hasta ahora desconocida en los medios.

Tomas Dente habló de todo.

Tomas Dente habló de todo.

"Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga, sin que su mejor amiga supiera, para tener una obra de teatro", reveló en Net TV,

En LAM, Pilar Smith aseguró que la acusación hacía referencia al director de la obra Casi normales. El exitoso musical fue protagonizado por Fernando Dente, se estrenó en 2012.

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