El Espacio Disparate de Lanús celebra sus 20 inviernos en estas vacaciones

"La Terracita", un clásico de las vacaciones de invierno.

El Espacio Disparate de Lanús celebra veinte inviernos de encuentros, de teatro , de risas, de familias, de abrazos y de historias compartidas y además. En este aniversario lanza una programación de las vacaciones de invierno ideal para toda la familia con funciones a la gorra.

“Este año tenemos una enorme alegría: presentar el gran estreno de PIN-8, una obra para las familias nacida en el Dispa, que tendremos el honor de compartir con ustedes”, dicen desde El Espacio Disparate.

Manuel Castro 262. Vacaciones de invierno en el Teatro de Lomas: desde el lunes hay cuatro funciones por día

La obra de teatro para toda la familia tiene dramaturgia y dirección Guillermo Roig, con las actuaciones de Cheche Ramírez, Luca de Simone y Santi Borleé

También confirman que vuelve “La Terracita”, la obra de Mariana Ortiz Losada con dirección de Guillermo Roig y las actuaciones de Santi Borleé y Agustina Ríos.

“Seguimos creyendo que las vacaciones de invierno son uno de esos momentos del año en los que, por fin, aparece un poco más de tiempo para estar en familia. Para salir de casa, encontrarse, compartir una experiencia y construir recuerdos juntos en un lugar que, desde hace muchos años, también es la casa de todas y todos”, dice Mariana Ortiz Losada.

Las vacaciones de invierno en el Espacio Disparate.

Y agrega: “¿Y qué mejor plan que una tarde de teatro? Una tarde que puede convertirse en una aventura, en una risa compartida, en una charla de regreso a casa o en un recuerdo que queda para siempre”.

“Por eso, durante todo el año imaginamos, creamos y ensayamos cada función con muchísimo cariño. Porque creemos que el teatro sigue siendo un lugar donde grandes y chicos pueden sorprenderse, emocionarse, imaginar juntos y descubrir nuevas historias, cierra”.

La programación de El Espacio Disparate

Desde el 21 de julio y hasta el 1° de agosto de martes a sábados a las 15. Las funciones son a la gorra. Sitio de Montevideo 1265. Lanús Este.

“PIN-8”: martes 21, jueves 23 , viernes 24, sábado 25, martes 28, jueves 30, viernes 31 y sábado 1°/08.

La Terracita: miércoles 22 y 29 de julio.