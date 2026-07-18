Las escuelas de Lomas se preparan para un torneo de fútbol en vacaciones de invierno

La Copa Joven de la Comunidad tendrá una edición especial en vacaciones de invierno para que las escuelas de Lomas de Zamora disfruten de un torneo de fútbol masculino .

En la competencia organizada por la Subsecretaría de Juventud del Municipio podrán participar alumnos con equipos de entre 5 y 10 jugadores pertenecientes a las categorías sub 16 (hasta 16 años) y sub 18 (hasta 18 años).

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El torneo tendrá una fase de grupos el viernes 24 de julio en el Polideportivo Puente La Noria , de Fiorito , ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Baradero. Los sub 18 jugarán a partir de las 9, y los sub 16 desde las 14 horas.

Mientras que la fase final se llevará a cabo el lunes 27, a las 12, con los equipos clasificados y un cierre con entrega de trofeos, medallas y diplomas. Para participar hay que llenar este formulario y dejar los datos de un adulto responsable en caso de que sean menores de 18.

La Copa Joven de la Comunidad es una iniciativa que arrancó en 2024 para promover el acceso al deporte y la recreación en los barrios. Ya se hicieron torneos de fútbol masculino y femenino, fútbol mixto, vóley mixto y handball femenino.

Talleres artísticos y deportivos para jóvenes de Lomas de Zamora

En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 29 años. Dentro de la rama artística hay clases de técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, arte sustentable, ensamble de música, circo, danzas urbanas, diseño y vestuario, artes visuales, canto e instrumento, danzas contemporáneas, escritura creativa y malabarismo.

Mientras que los interesados en hacer deportes pueden sumarse a los encuentros de taekwondo, vóley mixto, kickboxing, futsal, fútbol femenino, básquet, boxeo recreativo y hockey femenino. Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web oficial, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.