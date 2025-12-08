Cómo será "El divorcio del año", la nueva obra de teatro se José María Muscari

El director José María Muscari no detiene su marcha creativa y reveló cómo transita el estreno de “El divorcio del año”, su nuevo obra en clave de comedia que encabezará la apertura de la temporada de teatro el próximo 2 de enero.

El elenco que saldrá a escena en el Multiteatro, en plena calle Corrientes, lo integran Fabián Vena, Guillermina Valdés, Juan Palomino , Rocío Igarzábal y Ernestina Pais .

Después del fenómeno de “Sex”, el creador se sumerge en un proyecto completamente distinto, enfocado en las emociones, la salud mental y los conflictos de pareja, y liderado por un elenco seleccionado con precisión.

“Estamos con mucha expectativa con el estreno que arranca el 2 de enero y siento que va a estar buenísimo”, aseguró José María Muscari.

José María Muscari y el elenco de su obra de teatro.

El director marcó una diferencia tajante entre sus últimos trabajos: “A mí me encanta no repetirme. Cada obra de teatro que hago, la hago para que no se parezca a la anterior. Sex no tiene nada que ver con El divorcio del año”.

Además, explicó que esta vez la propuesta está centrada en lo emocional y no en lo sensual: “Es una obra de texto, de personajes, de conflicto y sobre todo, con un contenido que no tiene nada que ver con el mundo del sexo. Tiene que ver con las emociones, con el cerebro, con cómo el amor, el desamor y todo eso afecta nuestra salud mental”.

Sobre el clima interno, se mostró entusiasmado: “Tengo muchas expectativas, me encanta el elenco, la estoy pasando re bien en los ensayos”.

Cuando se le preguntó qué busca que el público se lleve tras ver la obra, José María Muscari se definió como un espectador más: “Yo no tengo muchos objetivos cuando hago obras de teatro. Hago las obras de teatro que a mí me gustaría ver”.