Tratan de identíficar al dueño de la jauría y ubicar la casa donde se esconden durante el día

La jauría ataca de noche en Llavallol , Temperley y Turdera .

La nueva aparición de la jauría , que mató días atrás a un gato en Llavallol , volvió a encender las alarmas de los vecinos, que tratan de identificar al dueño de los perros para poder hacer la denuncia correspondiente por los graves hechos ocurridos durante los últimos meses.

Según pudo averiguar La Unión , las autoridades ya fueron advertidas de la problemática, que afecta también a las localidades de Temperley y Turdera . Sin embargo, necesitan ubicar la casa donde los animales se esconderían durante el día.

GRAVE DENUNCIA La historia de Rocky: el caso de maltrato animal que tuvo condena ejemplar

Los testigos que en alguna oportunidad estuvieron cara a cara con los perros y pudieron seguirlos mientras escapaban, aseguran que serían de una zona cercana a la parte entubada del Arroyo del Rey, en Llavallol. No obstante, su rastro se perdería en ese lugar, sin más certezas.

Días atrás, los perros asesinaron a un gato, encontrado muerto en la Plaza Carlos Pellegrini , según contó una mujer que describió el desagradable momento que presenció, a través de una publicación de Facebook.

FotoJet (15) El gato asesinado por la jauría que ataca en distintos barrios de Lomas de Zamora.

"Estoy muy podrida de los dueños de la jauría asesina de animales de Llavallol. Anoche logré sacarles un perro de la boca que lo tironeaban entre todos, y se fueron persiguiéndolo y no pude alcanzarlos, y ahora paso por la plaza y destrozaron a este gatito. ¡Por el amor de Dios! ¿Hasta cuando?", escribió la testigo.

La publicación se llenó de comentarios de personas que temen por sus mascotas, luego de varias semanas sin novedades sobre nuevos ataques de la jauría.

Los otros ataques de la jauría

Durante varios meses, vecinos de Temperley, Turdera y Llavallol reportaron la presencia de un grupo de perros que "salen de noche" a cazar a otras mascotas, pero a pesar de los diferentes testimonios y las denuncias, nunca pudieron identificar al dueño.

En las últimas semanas, la ausencia de los perros generó cierto alivio. Sin embargo, con la nueva aparición, volvió el temor por más ataques.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/1983904451967775067&partner=&hide_thread=false Nuevo video de vecinos persiguiendo a la jauría. El lunes pasado a la noche casi muerden a una vecina de Turdera que sacaba la basura. pic.twitter.com/sTpBhX9qVj — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 30, 2025

En la mayoría de los casos, la jauría atacó gatos y perros. No obstante, en una oportunidad, una mujer contó a este medio que estuvo a punto de ser mordida por uno de ellos cuando sacaba la basura, en la vereda de su casa, en Turdera. Incluso llegaron a afirmar que eran "adiestrados".