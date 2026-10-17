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17 de octubre de 2026
Clink caja.

Cuánto gastó Sofía Gonet por una merienda en un exclusivo lugar

Sofía Gonet compartió en TikTok un video mientras disfrutaba de una rica merienda y también se conoció cuándo tuvo cuesta ese menú.

Sofía Gonet, no para.&nbsp;

Sofía Gonet, no para. 

Sofía Gonet compartió con sus seguidores de Tik Tok con una mega merienda entre lujosa y exclusiva. La influencer decidió darse un gusto sofisticado y se instaló en el exclusivo Palacio Duhau para disfrutar del tradicional servicio de té conocido como Five O’Clock Tea en el salón Piano Nobile.

La influencer mostró la imponente mesa de exquisiteces saladas y dulces que degustó junto a un té de autor y un jugo natural. Con su habitual espontaneidad y humor, Sofía Gonet fue probando uno a uno los platos del menú.

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La propuesta salada incluyó clásicos reversionados que conquistaron su paladar, como el infaltable fosforito de jamón y queso, pasando por sándwiches en pan ciabatta con trucha ahumada, pan integral con lomo serrano y chucrut, una bruschetta con ricotta especiada y berenjenas al escabeche, y hasta un sanguchito de huevo.

Para la sección dulce, el despliegue no se quedó atrás: la merienda contó con una delicada degustación de petits gâteaux, mini cookies red velvet, tartas de chocolate y frambuesa, y de banana y dulce de leche. La experiencia se completó formalmente con una copa de espumoso.

Sofia Gonet compartió su merienda.

Sofia Gonet compartió su merienda.

Cuánto cuesta el menú que eligió Sofía Gonet

Luego de la publicación del video en su perfil, las redes explotaron de consultas sobre el valor de semejante experiencia gastronómica de Sofía Gonet.

Ante la duda generalizada de sus fansen las redes sociales , trascendió que el costo de este exclusivo servicio de té ronda los 70 mil pesos por persona.

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